Finał Ligi Mistrzów już w sobotę. O najważniejsze europejskie trofeum w piłce nożnej na stadionie w Porto zmierzą się Manchester City i Chelsea. Legalni bukmacherzy z okazji tego pojedynku przygotowali szereg ciekawych ofert i atrakcyjnych promocji.

Zakład bez ryzyka 280 zł i podwójna wygrana za dokładny wynik w STS

Sobotnie finałowe spotkanie Ligi Mistrzów to dobra okazja do skorzystania z jednej z atrakcyjnych propozycji największego bukmachera w Polsce – STS zakłady bukmacherskie. Jedną z nich jest zakład bez ryzyka 280 złotych, który pozwala na ubezpieczenie pierwszego zagranego kuponu do wspomnianej kwoty. Jeżeli ten okaże się przegrany, bukmacher zwróci postawione środki na Twoje konto. Tym samym nic nie ryzykujesz. Oczywiście zakład bez ryzyka możesz wykorzystać między innymi na zakłady dotyczące finału Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić wcześniej, aby mieć możliwość skorzystania z tej oferty? Wystarczy zarejestrować konto w STS podając w odpowiednim polu STS kod promocyjny GOAL, a następnie dokonać depozytu. To banalne!

To jednak nie jedyna promocja, z której możemy skorzystać przy okazji finału Ligi Mistrzów. Bukmacher oferuje pomnożenie x2 wygranej za zakład postawiony na dokładny wynik sobotniego meczu Manchesteru City z Chelsea. Jeżeli poprawnie wytypujesz rezultat STS podwoi Twoją wygraną, która trafi na konto bonusowe. Podwoi aż do kwoty 2280 złotych! Jedynym warunkami jest zapisanie się do akcji na swoim koncie gracza, a następnie wytypowanie na kuponie SOLO dokładnego wyniku finału Ligi Mistrzów z oferty przedmeczowej.

Kurs 30.00 na zwycięzcę Ligi Mistrzów w Superbet

Tylko w Superbet zakłady bukmacherskie można postawić na zwycięzcę sobotniego spotkania w Porto po kursie 30.00. Co trzeba zrobić, aby mieć taką możliwość. Oferta jest kierowana do nowych klientów, dlatego też w pierwszym kroku należy zarejestrować konto w Superbet, a w kolejnym dokonać depozytu o wartości minimum 50 złotych. To wszystko! Dzięki temu stawiając swój pierwszy zakład wygraną Manchesteru City lub Chelsea, w przypadku trafienia, nie tylko otrzymasz wygraną ze swojego kuponu ale dodatkowo bonus w postaci wygranej z kursem 30.00.

Co ważne, możesz również skorzystać z oferty powitalnej Superbet, dzięki której otrzymasz bonus 100% od pierwszego depozytu do 50 złotych zakład bez ryzyka do 500 złotych (cashback) oraz freebet o wartości 34 złotych. Łączne to aż 584 złote w bonusach.

Finał Ligi Mistrzów bez ryzyka i freebet za dwa kupony w BETFAN

W BETFAN zakłady bukmacherskie również warto zwrócić uwagę na dwie oferty, z których jedna jest dedykowana finałowi Ligi Mistrzów. Dzięki niej możemy ubezpieczyć swój zakład na sobotnie spotkanie. Z kolei druga umożliwia uzyskanie freebetów za zagranie dwóch kuponów. Wyjaśniamy szczegóły.

“Cashanka bez ryzyka”, bo taką nazwę nosi promocja BETFAN na finał Ligi Mistrzów umożliwia ubezpieczenie swojego zakładu na to spotkanie, pod warunkiem, że kupon został zagrany dokładnie za 59, 199 lub 299 złotych. Może to być zakład pojedynczy lub AKO, ale należy pamiętać, że kurs na zdarzenie związane z finałem Ligi Mistrzów musi wynosić minimum 1.85, natomiast na pozostałe minimum 1.40. Jeżeli kupon okaże się przegrany wyłączenie przez typ na finał Ligi Mistrzów, otrzymasz zwrot w postaci bonusu. Bonusu, który przed ewentualną wypłatą, podlegać będzie jednokrotnemu obrotowi.

Rozważając zagranie kuponów na pojedynek Manchesteru City z Chelsea można także zwrócić uwagę na drugą promocję BETFAN. Bukmacher rozdaje freebety w wysokości 49 lub 99 złotych, a warunkiem ich otrzymania jest zagranie dwóch kuponów odpowiednio za 49 i 99 złotych. Kupony muszą różnić się między sobą, a kurs na każdym z nich musi wynosić minimum 2,50.

Typy na Ligę Mistrzów

Ubezpieczenie zakładu na żywo w Fortunie

Fortuna zakłady bukmacherskie z okazji finału Ligi Mistrzów przygotowała propozycję skierowaną głównie do osób korzystających z oferty LIVE. Warunki są bardzo proste. Jeżeli w dniu 29 maja postawisz z oferty LIVE zakład AKO z minimum czterema zdarzeniami i zagrasz go za co najmniej 200 złotych brutto, otrzymasz zwrot w wysokości 100 zł w punktach FKP, jeżeli jedno ze zdarzeń na kuponie zostanie nietrafione. Warto pamiętać, że jednemu graczowi przysługuje tylko jeden bonus.

20 złotych bonusu od Betlic za zakłady LIVE

Ofertę dotyczącą zakładów LIVE na spotkanie Manchesteru City z Chelsea przygotował również Betclic. Bukmacher wręczy Ci 20 złotych bonusu, jeżeli w trakcie podstawowego czasu gry skorzystasz z oferty LIVE na to spotkanie i za minimum 20 złotych postawisz kupon z minimalnym kursem 1.80. Bonus zostanie wypłacony, jeżeli Twój kupon okaże się wygrany.

Finał Ligi Mistrzów: Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpią podopieczni Josepa Guardioli. Faworyta w nich upatrują również bukmacherzy, co widać w oferowanych przez nich na to spotkanie kursach. Sprawdź również nasze typy na mecz: Manchester City – Chelsea.

