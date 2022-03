Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i piłkarze Realu

Lada moment startuje rewanż Real Madryt – PSG. Podczas rywalizacji na Parc des Princes gol Mbappe z końcówki zadecydował o ostatecznym rezultacie. Na początku tygodnia pojawiły się wieści o urazie 23-latka, ale sympatycy paryżan nie mają się czym martwić. Francuz rozpocznie mecz od pierwszej minuty u boku Messiego i Neymara.

W wyjściowym składzie PSG znalazł się Kylian Mbappe

Carlo Ancelotti postawił na Valverde w miejsce Casemiro, natomiast Nacho zastąpi Mendy’ego

Rewanż wystartuje o godzinie 21:00

Czas na wielki hit Ligi Mistrzów!

Carlo Ancelotti dokonał dwóch zmian w składzie do poprzedniego meczu. Tym razem za kartki pauzuje Casemiro, którego zastąpi Valverde. Natomiast Nacho zajął miejsce na lewej flance, z kolei Mendy rozpocznie mecz na ławce

Tymczasem Kylian Mbappe zagra na Santiago Bernabeu od pierwszej minuty wraz z Messim i Neymarem. Do tego Pochettino ustawił prawie identyczną jedenastkę, co do wygranego meczu na własnym terenie.

Składy:

Real Madryt: Courtois- Carvajal, Militao, Alba, Nacho – Kroos, Valverde, Modrić – Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Verratti, Danilo Pereira, Paredes – Messi, Mbappe, Neymar.

Real Madryt Paris Saint-Germain 2.58 3.80 2.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 20:56 .

