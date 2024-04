Kylian Mbappe nie zaliczy meczu przeciwko FC Barcelonie do udanych. Gwiazda Paris Saint-Germain nie oddała ani jednego celnego strzału. Występ Francuza można uznać jako bezbarwny.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain w rewanżu z FC Barceloną musi odrobić stratę jednej bramki

Kiepski występ zaliczył Kylian Mbappe

Francuz został wyłączony z gry dzięki dobrej postawie obrońców Dumy Katalonii

Bezbarwny występ Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe być może rozgrywa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów w barwach Paris Saint-Germain. Jak dobrze wiadomo, Francuz po zakończeniu sezonu opuści szeregi Paryżan. Prawdopodobnie mecz z FC Barceloną przed własną publicznością był jego ostatnim na Parc des Princes w europejskich pucharach.

Napastnik mistrza Francji nie może być zadowolony ze swojego występu. Choć Mbappe dochodził do sytuacji bramkowych i oddał trzy strzały na bramkę ter Stegena, to żaden z nich nie był celny. Indywidualne statystyki 25-latka również nie robią wrażenia.

Za wyjątkiem trzech kluczowych podań w meczu Mbappe nie pokazał nic spektakularnego. Co więcej, miał łącznie tylko 44 kontakty z piłką, stracił posiadanie aż 14 razy i zaledwie dziewięć razy dotykał futbolówkę w polu karnym Barcelony. Na pięć prób dryblingu Francuz skutecznie przeprowadził tylko jeden atak. Na dodatek nie odgwizdano na nim żadnego faulu, a trzykrotnie to on dopuszczał się przewinienia w grze.