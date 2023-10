IMAGO / justpictures.ch Na zdjęciu: Christian Eriksen

Manchester United poniósł kolejną porażkę w sezonie

Czerwone Diabły we wtorek przegrały z Galatasaray

Eriksen wypowiedział się na temat tego spotkania

Eriksen podsumował kolejny słaby występ Man Utd

Manchester United znów zawiódł w tym sezonie. Tym razem lepsza od Czerwonych Diabłów okazała się drużyna Galatasaray, która wygrała na Old Trafford 3:2. W mediach ponownie wylała się fala krytyki na zespół prowadzony przez Erika ten Haga. Piłkarze United zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji.

– To duże rozczarowanie. W szatni było bardzo cicho. Myślę, że mieliśmy kilka dobrych momentów w meczu, ale ostatecznie, gdy wychodziliśmy na prowadzenie, wkrótce potem traciliśmy bramkę, co oczywiście mocno komplikowało naszą sytuację. To coś, co musimy szybko zmienić. Nie możemy ciągle powtarzać tych samych błędów – przyznał Eriksen.

– Nie uważam, że to kwestia pewności siebie. Myślę, że chodzi o zawziętość w grze i podejmowanie błędnych decyzji. Zawsze chodzi o detale i tak też było tym razem. Szanse, jakie mieli w tym meczu to tylko efekt naszych błędów. Na szczęście to dopiero początek sezonu i jeszcze wszystko przed nami – dodał pomocnik Manchesteru United.

