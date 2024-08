Wiadomo, kto zagra w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/25. Oto lista uczestników

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Nowy format, nowa Liga Mistrzów

Liga Mistrzów w sezonie 2024/25 zapowiada się niezwykle interesująco. A to m.in. ze względu na fakt, że od tegorocznej edycji te elitarne rozgrywki przeszły sporą reformę. Przede wszystkim zwiększona została liczba zespołów z 32 do 36 zespołów. Poza tym drużyny będą rywalizować nie tak, jak do tej pory w grupach, a w jednej fazie ligowej, gdzie każda ekipa rozegra osiem spotkań i wszystkie przeciwko różnym przeciwnikom. Do kolejnej fazy awansuje 16 drużyn, osiem bezpośrednio do 1/8 finału, a pozostałe osiem poprzez baraże pomiędzy zespołami z miejsc 9-26.

Przedstawiamy 36 zespołów, które tej jesieni zobaczymy w rozgrywkach Ligi Mistrzów 2024/25.

Koszyk 1 Real Madryt FC Barcelona Manchester City Liverpool Bayern Monachium Borussia Dortmund RB Lipsk Paris Saint-Germain Inter Mediolan Koszyk 2 Atletico Madryt Arsenal Bayer Leverkusen Atalanta Bergamo Juventus Turyn AC Milan Szachtar Donieck Club Brugge Benfica Lizbona Koszyk 3 Feyenoord Rotherham Sporting Lizbona Celtic Glasgow Young Boys Berno RB Salzburg PSV Eindhoven Dinamo Zagrzeb LOSC Lille FK Crvena zvezda Koszyk 4 AS Monaco Aston Villa Bologna FC Girona FC Stade Brestois Sturm Graz VfB Stuttgart Sparta Praga Slovan Bratysława

