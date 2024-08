25 milionów euro za Szymańskiego z Premier League. Mourinho nawet się nie wahał

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański i Jose Mourinho

Sebastian Szymański z ofertą. Mourinho nawet nie musiał się zastanawiać

Sebastian Szymański jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników z Polski tego lata. Ofensywny pomocnik Fenerbahce Stambuł w minionym sezonie prezentował się tak dobrze, że zapisał się w notesach klubów z całej Europy. 25-latek w 55 rozegranych spotkaniach w kampanii 2023/24 zdobył aż 13 goli i zanotował 19 asyst. To wynik właściwie fenomenalny jak na ofensywnego pomocnika.

Nie może więc dziwić, że usługami Szymańskiego zainteresowały się mocniejsze niż Fenerbahce kluby. Jakiś czas temu media informowały o tym, że ofertę za Polaka złożyła ekipa SSC Napoli. Włosi mieli wyłożyć na stół 30 milionów euro, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz jednak doszło do innej, równie konkretnej i być może nawet ciekawszej dla samego zawodnika propozycji. Według serwisu “Ersan Serdal”, Aston Villa złożyła ofertę w wysokości 20 milionów euro plus bonusy w kwocie 5 milionów euro za Sebastiana Szymańskiego. Co więcej, klub z Premier League zaproponował także 15 procent od następnego transferu dla Fenerbahce.

Jak informuje w dalszym ciągu “Ersan Serdal”, zarząd klubu znad Bosforu przyjął ofertę z Anglii za reprezentanta Polski, ale twarde weto postawił Jose Mourinho. Portugalczyk nawet nie chce słyszeć o stracie 25-latka i odrzucił myśl o możliwej sprzedaży do Aston Villi.

Umowa Szymańskiego w Turcji ważna jest do końca czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia 25-latka na 19 milionów euro.

Czytaj więcej: Gwiazda Manchesteru City zaoferowana Barcelonie! Co to byłby za transfer