Liga Mistrzów od sezonu 2024/2025 będzie rozgrywana w nowym formacie. Kluby nie rozpoczną rywalizacji od klasycznej fazie grupowej. O co w tym chodzi? Sprawdziliśmy zasady.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów 2024/2025 w nowej formule. Oto zasady

W sezonie 2024/2025 Liga Mistrzów UEFA przejdzie radykalne zmiany w swoim formacie, które zrewolucjonizują rozgrywki. Nowy system zastąpi tradycyjny format z fazą grupową i ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turnieju.

Więcej drużyn w Lidze Mistrzów

Najbardziej zauważalną zmianą będzie zwiększenie liczby drużyn biorących udział w turnieju. Do tej pory w fazie grupowej uczestniczyły 32 zespoły, jednak od tego sezonu liczba ta wzrośnie do 36. Zamiast tradycyjnych ośmiu grup po cztery drużyny, wszystkie zespoły będą rywalizować w jednej lidze, wykorzystując tzw. format “szwajcarski”.

Cztery drużyny zakwalifikują się do rozgrywek w nieco inny sposób. Dwa miejsca przypadną dwóm najlepszym ligom w danym sezonie – na nadchodzącą edycję wywalczyły to Serie A oraz Bundesliga. Natomiast kolejne dwie ekipy to zwycięzcy Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Pozostałe 32 kluby wywalczą udział wynikami w ligach krajowych oraz wstępnych rundach eliminacyjnych.

LM w formacie szwajcarskim

W ramach nowego formatu każdy uczestnik rozegra osiem meczów przeciwko różnym przeciwnikom, z czego cztery spotkania odbędą się na własnym stadionie, a cztery na wyjeździe. Zespoły zostaną najpierw podzielone na cztery koszyki na podstawie ich miejsca w rankingu UEFA.

Każda drużyna rozegra mecze z dwoma zespołami z każdego koszyka – jednym u siebie, a drugim na wyjeździe. Dzięki temu zespoły z niższym rankingiem będą miały większe szanse na awans do fazy pucharowej, ponieważ zmierzą się z przeciwnikami o podobnym poziomie. W poprzednim formacie drużyny te trafiały do grupy z trzema silniejszymi rywalami, co utrudniało im awans.

Kto awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów?

Po zakończeniu fazy ligowej, najlepszych 8 zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Kolejne 16 drużyn, które zajmą miejsca od 9 do 24, rozegra mecze barażowe o pozostałe osiem miejsc w fazie pucharowej. Drużyny z miejsc 25-36 zakończą udział w rozgrywkach.

Dlaczego UEFA zmieniła formułę Ligi Mistrzów?

Zmiana formatu ma na celu nie tylko podniesienie poziomu sportowego, ale przede wszystkim zwiększenie dochodów z transmisji i sponsorów. Więcej meczów oznacza więcej okazji do generowania przychodów, co jest istotne dla UEFA oraz klubów biorących udział w rozgrywkach.

Nowy format spotkał się z mieszanymi reakcjami w środowisku piłkarskim. Niektórzy eksperci chwalą go za potencjał do zwiększenia emocji, inni zaś obawiają się, że może to zwiększyć obciążenie dla piłkarzy w już i tak intensywnym sezonie.

Pierwsze mecze w nowym formacie odbędą się we wrześniu 2024 roku. Czas pokaże, czy nowy system przyniesie korzyści i spełni oczekiwania kibiców.

