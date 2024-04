FC Barcelona pokonała w pierwszym meczu ćwierćfinałowym 3:2 Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski w rozmowie z Polsatem Sport ocenił swój występ. Polak był zadowolony z przebiegu meczu oraz nie ukrywał radości z tego co pokazał na boisku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona przybliżyła się do awansu do półfinału Ligi Mistrzów

Duma Katalonii wygrała 3:2 na wyjeździe z PSG

Robert Lewandowski miał duży wkład w końcowe zwycięstwo swojej drużyny

Lewandowski zadowolony ze swojej gry przeciwko PSG

FC Barcelona, pomimo że skazywana była na porażkę w meczu z Paris Saint-Germain, to po widowiskowym starciu wywiozła z Paryża cenne zwycięstwo. Podopieczni Xaviego wygrali 3:2 z mistrzem Francji, dzięki czemu są już jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów.

Bardzo dobry mecz rozegrał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji polski i napastnik Blaugrany miał ogromny wkład w grę zespołu. Choć nie wpisał się na listę strzelców, to miał bezpośredni wkład w zdobycie pierwszego gola. Przy bramce Raphinhy świetnie poprowadził szybki atak na połowie przeciwnika. Po spotkaniu w rozmowie z Polsatem Sport nie ukrywał, że cieszy się z dobrego występu, aczkolwiek ma nadzieje, że najwyższa forma dopiero przed nim.

– Mam nadzieje, że forma pójdzie jeszcze do góry. Na pewno cieszę się z tego jak gram, jak wyglądam, bo sprawia mi to radość. Wiadomo, że fajnie jakby było więcej szukania tego ostatniego podania i wykończenia, bo napastnik inaczej się czuje, jak ma sytuacje czy odda strzał. To jeszcze więcej może dać, ale tak jak mówię, cierpliwość popłaca. Mam nadzieję, że w drugim meczu postawimy kropkę nad i – powiedział Lewandowski w rozmowie z Polsatem Sport.