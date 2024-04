Powiedzieć, że w środowy wieczór na Parc des Prince mieliśmy do czynienia z fantastyczną reklamą Ligi Mistrzów to tak, jak właściwie nie powiedzieć nic. Rywalizacja PSG oraz Barcelony opiewała w sumie w pięć goli, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Finalnie stanęło na rezultacie 3:2 dla "Dumy Katalonii".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

PSG na własnym obiekcie podejmowało FC Barcelonę

To hitowe starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Zespół z Katalonii prowadził po pierwszej połowie 1:0 po golu Raphinhy

Druga osłona gry to prawdziwy festiwal goli i liczna zmiana wyniku

Finalnie mecz zakończył się rezultatem 3:2 dla gości z Hiszpanii

Asysta drugiego stopnia Lewandowskiego

Liga Mistrzów wkracza w ostatnią, decydującą fazę. W środowy wieczór rozgrywany był absolutny hit tych rozgrywek, czyli pojedynek PSG z FC Barceloną. Obie ekipy miały przed tą rywalizacją spore aspiracje i nadzieje, ale wydaje się, że to “Duma Katalonii” nieco lepiej weszła w to spotkanie i stwarzała groźniejsze sytuacje. Wystarczy wspomnieć tylko okazję po błędzie i minięciu się z piłką przez Donnarummę. Choć oczywiście również i ekipa prowadzona przez Luisa Enrique doprowadzała do niebezpieczeństwa pod bramką rywali.

G⚽⚽⚽⚽L!



FC Barcelona prowadzi na Parc des Princes 1️⃣:0️⃣



Raphinha z pierwszym trafieniem w tej edycji Champions League 🔝



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/KZUyK2XVtM — Polsat Sport (@polsatsport) April 10, 2024

Na pierwszego gola musieliśmy jednak sporo poczekać. Otwarcie wyniku na Parc des Prince nastąpiło dopiero w 37. minucie spotkania. Wówczas Robert Lewandowski mądrze wypatrzył Lamine Yamala na prawym skrzydle, a on z kolei posłał dobre dośrodkowanie zewnętrzną częścią buta na pole karne gospodarzy, gdzie na piłkę czekał już Raphinha. Brazylijczyk wykorzystał błąd bramkarza, który minął się z futbolówką i trafił do właściwie pustej bramki.

Niewiarygodne 3️⃣ minuty PSG! 🔥



Najpierw Ousmane Dembele, 💣 a po chwili Vitinha 2️⃣:1️⃣



Oszołomiona Barcelona



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/Ttt8QMC6jN — Polsat Sport (@polsatsport) April 10, 2024

Ten, kto spóźnił się na drugą odsłonę tego meczu ma czeka żałować. W 48. minucie wyrównujące trafienie ekipie z Paryża zapewnił były gracz Barcelony, a mianowicie Ousmane Dembele. Francuz dobrze odnalazł się z piłką w polu karnym i piekielnie mocnym strzałem pokonał ter Stegena. Drużyna Xaviego ledwo rozpoczęła od środka, a na tablicy wyników rezultat znów uległ zmianie. Dosłownie trzy minuty później Niemiec znów musiał wyciągać piłkę z siatki, bowiem gola, który wyprowadził paryżan na prowadzenie zdobył Vitinha.

𝐈𝐝𝐞𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐚𝐬𝐲𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐬𝐭…



Wejście smoka ma Pedri! Cudowna asysta Hiszpana 👌



Raphinha już z dubletem 2️⃣:2️⃣!



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/mbqynuqmzN — Polsat Sport (@polsatsport) April 10, 2024

PSG cieszyło się z prowadzenia raptem dziesięć minut. Już w 62. minucie gry bramkę na 2:2 zdobył Raphinha, dla którego było to drugie trafienie tego wieczoru. Gracze Luisa Enrique popełnili kolejny w tym meczu błąd przy wyprowadzeniu piłki, co z zimną krwią wykorzystał skrzydłowy “Dumy Katalonii”. Raptem kwadrans później wynik znów uległ zmianie, a na prowadzenie tym razem wyszli goście z Hiszpanii. Do siatki rywali Christensen, który raptem chwilę wcześniej wszedł na murawę.

Trafienie Duńczyka było ostatnim golem w tym meczu. Finalnie spotkanie kończy się rezultatem 3:2 dla gości i stawi ich to w roli faworytów do awansu przed rewanżem. Mecz ten najlepiej podsumowują statystki, które można zobaczyć na poniższej grafice.

