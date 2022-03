PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez otworzył wynik wtorkowego meczu Liverpoolu z Interem Mediolan (0:1). Kilka minut po jego bramce z boiska wyleciał jednak Alexis Sanchez, a Nerazzurri nie zdołali doprowadzić do dogrywki. Strzelec gola nie ukrywał, że czerwona kartka miała wpływ na przebieg meczu.

Lautaro Martinez strzelił jedynego gola w starciu Liverpoolu z jego Interem

Ostatnie pół godziny mediolańczycy rozegrali jednak w osłabieniu po wykluczeniu Alexisa Sancheza

Po zakończeniu spotkania Argentyńczyk nie ukrywał irytacji z tego powodu

Lautaro: musimy jak najszybciej o tym zapomnieć i patrzeć w przyszłość

Inter Mediolan znajdował się na dobrej drodze do odrobienia strat z pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na San Siro gospodarze przegrali 0:2, ale Lautaro Martinez w rewanżu zdobył gola kontaktowego. Niestety dla Włochów, kilka chwil później Alexis Sanchez obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Grający w osłabieniu goście nie zdołali więcej sforsować bramki Liverpoolu.

– Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Pokazaliśmy charakter, żądzę, by przejść dalej. I skoro objęliśmy prowadzenie na tak trudnym terenie, z tak wielkim entuzjazmem, szkoda, że musieliśmy kończyć mecz w osłabieniu. Takie rzeczy robią różnicę – powiedział Lautaro Martinez w rozmowie ze Sky Sport Italia. – Musimy szybko przewrócić kartkę i spróbować patrzeć w przyszłość. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale mamy Puchar Włoch i Serie A. Musimy dać z siebie wszystko, wyciągnąć lekcje z popełnionych błędów i starać się poprawiać – dodał Argentyńczyk.

Inter Mediolan zajmuje drugie miejsce w Serie A. Nerazzurri ustępują rywalowi zza miedzy zaledwie o punkt, ale rozegrali o jedno spotkanie mniej. W najbliższej kolejce zmierzą się na wyjeździe z Torino.

Czytaj również: Klopp skomentował czerwoną kartkę. “I tak miał szczęście!”

Torino Inter Mediolan 4.75 3.95 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 09:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin