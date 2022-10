PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Pedri udzielił wywiadu madryckiej Marce przed środowym spotkaniem z Bayernem Monachium. Młody Hiszpan ponownie chwalił Roberta Lewandowskiego. Przyznał też, że w zespole wciąż tli się nikły promyk nadziei odnośnie gry na wiosnę w Lidze Mistrzów.

Pedri udzielił wywiadu Marce przed nadchodzącym starciem Ligi Mistrzów

Barcelona potrzebowałaby niemal cudu, by awansować dalej

19-latek pochwalił współpracę z Robertem Lewandowskim

Pedri: pozostało w nas niewiele nadziei, ale wciąż wierzymy

Pedri w tym sezonie jest jeszcze ważniejszą postacią dla Barcelony. 19-latek gra niemal od deski do deski i regularnie napędza akcje zespołu. Golden Boy z 2021 roku udzielił wywiadu madryckiej Marce tuż przed starciem Blaugrany z Bayernem Monachium. Tylko ewentualne zwycięstwo wraz z utratą punktów przez Inter w meczu z Viktorią Pilzno pozwoliłoby Dumie Katalonii nadal marzyć o awansie z grupy.

– Nie spodziewaliśmy się tego, co nas spotkało w Lidze Mistrzów. Tak już jednak jest, wielka szkoda. Teraz już nic nie możemy zrobić, choć pokładamy niewielką nadzieję w meczu Viktorii Pilzno z Interem. Musimy poczekać, by dowiedzieć się, na czym stoimy. Mamy jednak świadomość, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Musimy wierzyć, póki to możliwe – powiedział Hiszpan. – Myślę, że z Bayernem, pomimo wyniku, zagraliśmy dobry mecz. Sęk w tym, że piłka nie wpadła do siatki – dodał.

19-latek nie krył też zachwytu z formy Roberta Lewandowskiego.

– Z dobrymi zawodnikami łatwo porozumieć się na boisku. Robert od pierwszego dnia był dla mnie fantastyczną osobą. Mimo, że nie znał języka, szybko się zintegrował z szatnią. Bardzo pomaga nam, młodym, udziela nam rad. Najbardziej mi i Gaviemu, bo gramy często. Mówi nam, byśmy atakowali przestrzeń, zajęli daną pozycję, gdy on tam nabiegnie, że weźmie na siebie stoperów, przytrzyma piłkę i nam ją wystawi. Posiadanie takiego gracza bardzo pomaga – wyznał reprezentant Hiszpanii.

Nastolatek zagrał już w Lidze Mistrzów, igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach Europy. Jest też wielkim pewniakiem do wyjazdu na mundial.

– Nie spełnię moich marzeń, dopóki nie wygram jednego z tych wielkich trofeów. Mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie w Katarze. I że będę miał okazję tam pojechać. Dlaczego nie spróbować wygrać mundialu? Po Euro 2021 jesteśmy bardzo silni. Wszyscy mówią, że to Argentyna i Brazylia są faworytami. Ja wolę tam pojechać w innej roli. Na Euro też nie jechaliśmy jako faworyci, a spisaliśmy się bardzo dobrze. Wolę to robić w ten sposób – orzekł Hiszpan.

Pedri wystąpił w tym sezonie już w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole w La Lidze.

Czytaj więcej: Aston Villa podkrada Hiszpanii Emery’ego. Jaką spuściznę zostawił po sobie Bask w Villarrealu?

FC Barcelona Bayern Monachium 2.35 3.90 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 13:00 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin