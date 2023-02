fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City osłabiony przed Ligą Mistrzów?

Manchester City nie znajduje się w obecnym sezonie w najwyższej dyspozycji. Wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa Anglii, lecz dopuszcza się zdecydowanie częstszych wpadek, niż w poprzednich latach. Pep Guardiola ma nadzieję, że uda się zażegnać problemy i powalczyć o zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W ramach 1/8 finału Obywatele rozegrają dwumecz z Lipskiem. Z pozoru wydaje się, że ta rywalizacja ma jednego faworyta, lecz przedstawiciel Bundesligi dysponuje pokaźną siłą ofensywną i może zaskoczyć wyżej notowanego rywala.

Mistrzowie Anglii mogą przystąpić do środowego starcia bez kilku swoich ważnych zawodników. Udziału we wtorkowym treningu nie wzięli Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte i John Stones. Pierwsza dwójka zagrała w ostatnim meczu z Nottingham Forest, a ich strata może okazać się bardzo bolesna. Angielski defensor od pewnego czasu leczy kontuzję i w dalszym ciągu nie jest zdolny do gry.

Manchester City może w szczególności ucierpieć na stracie reprezentanta Belgii. W obecnym sezonie Premier League zgromadził on na swoim koncie cztery trafienia i trzynaście asyst w 23 występach. W tej chwili nie wiemy, jaki jest powód jego absencji na treningu.

Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się na terenie Lipska. Pierwszy gwizdek zabrzmi w środę o godzinie 21.

