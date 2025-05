Kiwior zasłużył na pochwały. Arteta docenił formę Polaka

Jakub Kiwior imponuje formą, odkąd wskoczył do wyjściowego składu Arsenalu. Mikel Arteta przed meczem z PSG chwalił polskiego piłkarza. Jego zdaniem obrońca prezentował się ostatnio doskonale.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kiwior zasługuje na ogromne uznanie – mówi Arteta

Arsenal stoi przed szansą pierwszego od 2006 roku awansu do finału Ligi Mistrzów. Aby to osiągnąć, muszą odrobić stratę z pierwszego półfinałowego meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Spotkanie na Emirates Stadium zakończyło się porażką Kanonierów (0:1).

Rewanż odbędzie się na trudnym terenie, jakim jest Parc des Princes. Mimo to podopieczni Mikela Artety wierzą w osiągnięcie pozytywnego wyniku. W dwunastu meczach wyjazdowych w 2025 roku doznali tylko jednej porażki, notując po drodze siedem zwycięstw i cztery remisy. Od połowy marca piłkarzem wyjściowego składu jest reprezentant Polski – Jakub Kiwior.

Kiwior zastąpił w składzie kontuzjowanego Gabriela. Strata kluczowego piłkarza nie wpłynęła jednak na jakość w grze obronnej The Gunners. Polak wywiązuje się ze swojej roli znakomicie, za co zasłużenie chwalił go Mikel Arteta na konferencji przed starciem z PSG.

– Zasługuje na ogromne uznanie, ponieważ przez wiele miesięcy nie grał zbyt dużo, a nagle został wrzucony w najtrudniejsze możliwe warunki na najwyższym poziomie, grając przeciwko najlepszym rywalom, choć brakowało mu rytmu meczowego i pewności siebie. Myślę, że był znakomity – powiedział Mikel Arteta na konferencji prasowej.

Kiwior w trwającym sezonie wystąpił w 26 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. W barwach Arsenalu gra od stycznia 2022 roku, gdy odszedł ze Spezii za ok. 20 milionów euro.