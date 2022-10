PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Bayern: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Wybiegając w środowy wieczór na murawę zespół FC Barcelony może nie mieć już szans na awans do fazy pucharowej. Nie zmieni to jednak celu, z jakim drużyna Xaviego Hernandeza przystąpi do tego spotkania. Tym będzie pokonanie Bayernu.

Spotify Camp Nou Liga Mistrzów, gr. C FC Barcelona Bayern Monachium 2.35 3.90 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 17:51 .

Barcelona – Bayern, typy i przewidywania

FC Barcelona nie wspomina najlepiej ostatnich pojedynków z Bayernem. W żadnym z pięciu ostatnich Dumie Katalonii nie udało się zatrzymać Bawarczyków, którzy mogą się pochwalić kompletem wygranych. Kolejna okazję do przełamanie niemocy Barcelona będzie miała w środowy wieczór. Choć spotkanie to może nie decydować o niczym, spodziewamy się w nim sporych emocji i walki o zwycięstwo z obu stron. Biorąc pod uwagę siłę ofensywną obu zespołów spodziewamy się również goli i to z obu stron. Nasz typ: BTTS

STS 1.39 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Barcelona – Bayern, ostatnie wyniki

Sytuacja Barcelony w walce o awans do fazy pucharowej jest bardzo trudna. Duma Katalonii po czterech kolejkach ma na swoim koncie tylko cztery punkty i musi liczyć na potknięcia drugiego w tabeli Interu Mediolan. Nerazzurri już w środę mogą zapewnić sobie awans i jednocześnie pozbawić szans Barcelonę. Stanie się tak w przypadku wygranej Interu nad Viktorią Pilzno w meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:45. Już wcześniej wyjście z grupy zapewnił sobie Bayern Monachium, który może się pochwalić kompletem czterech zwycięstw.

FC Barcelona swoją sytuację skomplikowała po ostatnim meczu Ligi Mistrzów, w którym zremisowała 3:3 z Interem Mediolan na Camp Nou. W międzyczasie zespól Xaviego Hernandeza rozegrał trzy ligowe spotkania. Najpierw w klasyku musiał uznać wyższość Realu Madryt (1:3), a w kolejnych dwóch meczach pewnie wygrywał na Camp Nou z Villarreal (3:0) i Athletic Bilbao (4:0).

Bayern, który na początku sezonu spisywał się ze zmiennym skutkiem, w ostatnich tygodniach wrócił na właściwy tor. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wygrali 6 z 7 ostatnich spotkań. Obecnie mogą pochwalić się również czterema zwycięstwami z rzędu. W ostatni weekend bez większych problemów pokonał 2:0 Hoffenheim.

Barcelona – Bayern: kto wygra? Jak zakończy się środowe spotkanie? wygra Barcelona 0% remis 100% wygra Bayern 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Barcelona

remis

wygra Bayern

Barcelona – Bayern, historia

Pierwszy pojedynek obu drużyn w tej edycji Ligi Mistrzów odbył się 13 września na Allianz Arena w Monachium. Barcelona przystępowała do niego z dużymi nadziejami, które zostały jednak rozwiane przez gospodarzy. Konsekwentnie grający Bawarczycy wypunktowali gości ze stolicy Katalonii i wygrali 2:0 po golach Lucasa Hernandeza i Leroy’a Sane. Była to już piąta z rzędu wygrana Bayernu nad Barceloną w europejskich pucharach.

Barcelona na zwycięstwo z Bawarczykami czeka od maja 2015 roku, kiedy wygrała 3:0 na Camp Nou w półfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

Barcelona – Bayern, kursy bukmacherskie

Środowy mecz na Camp Nou według bukmacherów nie ma zdecydowanego faworyta, choć nieco większe szanse na wygraną dają Barcelonie. Kursy na jej zwycięstwo kształtują się w granicach 2.30-2.35, podczas gdy na triumf Bayernu w okolicach 2.80. W przypadku tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Bayern, przewidywane składy

W środowym spotkaniu Barcelona będzie musiała sobie na pewno poradzić bez czterech zawodników. Od dłuższego czasu z gry wyłączeni są Ronald Araujo, Andreas Christensen i Memphis Depay, a do grona kontuzjowanych po ostatnim weekendzie dołączył również Sergi Roberto. Na problemy zdrowotne po ostatnim ligowym meczu narzekał również Gavi, ale ostatecznie powinien być do dyspozycji sztabu szkoleniowego Barcelony.

W najsilniejszym zestawieniu nie będzie mógł również wystąpić Bayernu. Z zespołem do stolicy Katalonii nie udało się czterech piłkarzy – Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Leroy Sane i Bouna Sarr.

Barcelona: ter Stegen – Bellerin, Kounde, E. Garcia, Alonso – De Jong, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Gavi

Bayern: Ulreich – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Gnabry – Mane

Barcelona – Bayern, transmisja meczu

Środowe spotkanie, choć jego wynik może nie mieć żadnego znaczenia w walce o awans do fazy pucharowej, powinno cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony polskich kibiców. Transmisja meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport.

Z meczu dostępna będzie także transmisja za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie dostępne między innymi usłudze CANAL+ online. Teraz zakładając konto i wykupując dostęp na sześć miesięcy zaoszczędzić aż 96 zł. Płacąc zaledwie 288 zł otrzymasz na pół roku dostęp do wszystkich kanałów CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z promocji możecie skorzystać rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.