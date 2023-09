fot. Imago / Revierfoto Na zdjęciu: Harry Kane

Pod koniec września Bayern Monachium wróci do gry w Lidze Mistrzów

Na temat oczekiwań związanych z ekipą z Allianz Arena wypowiedział się Harry Kane

Nowy nabytek Bawarczyków odnajduje się w nowej rzeczywistości

“Przystępowanie do rozgrywek jako faworyt to nie to samo”

Harry Kane został nowym napastnikiem Bayernu Monachium tego lata. Jednocześnie angielski zawodnik został namaszczony na następcę Roberta Lewandowskiego, którego gigant Bundesligi długo szukał. Ostatnio piłkarz wypowiedział się na temat oczekiwań związanych z gry Bawarczyków w elitarnych rozgrywkach.

– Nie zaczęliśmy jeszcze grać w Lidze Mistrzów, ale już liczymy na jej zwycięstwo. To inny poziom presji, ale czuję, że może mi to pomóc stać się lepszym. Miałem przeczucie, że zagramy z angielskim klubem – mówił Kane w rozmowie z Daily Mail.

– Przystępowanie do turnieju jako jeden z faworytów to nie to samo, co granie w nim z nadzieją, że po prostu wyjdziemy z grupy – przekonywał Anglik.

Kane trafił do Bayernu za ponad 100 milionów euro. Zawodnik związał się z klubem z Allianz Arena do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie ligowym Kane wystąpił jak na razie w trzech spotkaniach, notując w nich trzy gole i asyst.

