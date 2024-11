Kamil Piątkowski zanotował właśnie swoją pierwszą asystę w Lidze Mistrzów. Polak zgrał piłkę do swojego partnera w polu karnym i ten pokonał bramkarza rywali. RB Salzburg pokonało Feyenoord 3:1.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Debiutancka asysta w Lidze Mistrzów Kamila Piątkowskiego

Kamil Piątkowski w ostatnich dniach i tygodniach prezentuje się znakomicie. Reprezentant Polski już podczas ostatniego zgrupowania kadry pokazywał się z bardzo dobrej strony, gdy zastępował Pawła Dawidowicza w meczu z Chorwacją i od tamtego momentu jest o nim głośno z wielu powodów.

Kilka dni temu media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać było fenomenalną interwencję Kamila Piątkowskiego podczas ostatniego meczu pomiędzy RB Salzburg a zespołem Grazer AK w lidze austriackiej. Wówczas Polak dwukrotnie wybił piłkę z linii bramkowej. Teraz można powiedzieć, że dobra forma 24-latka trwa nadal, w dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Feyenoordowi zanotował asystę przy trafieniu na 2:0.

ASYSTA KAMILA PIĄTKOWSKIEGO! 🇵🇱😍 Salzburg coraz bliżej pierwszego zwycięstwa w Lidze Mistrzów UEFA w tym sezonie! 🤏



📺 Oglądaj UEFA Champions League w CANAL+ online: https://t.co/CSTjelgTPu pic.twitter.com/UIzq8OYxoX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

Obrońca dobrze odnalazł się w polu karnym rywala po rzucie rożnym i zgrał piłkę do Karima Konate, ten z kolei wykorzystał nadążająca się okazję i pokonał bramkarza rywala. Dla Piątkowskiego jest to pierwsza asysta w Lidze Mistrzów, do tej pory w tych rozgrywkach w sumie zanotował dziewięć występów.

Ogólnie w tym sezonie ma na koncie 21 gier i właśnie tę jedną, jedyną asystę z dzisiejszego starcia. Został także powołany przez Michała Probierza na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Portugalią oraz Szkocją.

