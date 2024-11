Robert Lewandowski jest coraz bliżej przekroczenia bariery stu goli w Lidze Mistrzów. Do tej pory uczynili to tylko Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi. Dziś Polak trafił po raz 98 i 99 i do przekroczenia tej bariery pozostaje mu ostatnie trafienie.

Zuma Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski z dwoma golami, ile ma trafień w Lidze Mistrzów?

Barcelona dzisiaj zmaga się z zespołem Crveny zvezdy w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Duma Katalonii walczy o kolejne punkty, a Robert Lewandowski o kolejne gole, które przybliżą go do magicznej bariery stu trafień w tych rozgrywkach. Do tej pory udało się to raptem dwóm zawodnikom, Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiemu.

WIDEO: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Dziś jednak kapitan reprezentacji Polski przybliżył się do tego grona. Robert Lewandowski zdobył właśnie swojego 98. i 99. gola w Lidze Mistrzów i do przekroczenia liczby stu trafień pozostała mu tylko jedna bramka, która jest już tylko kwestią czasu.

W tej edycji Ligi Mistrzów Robert Lewandowski ma już pięć trafień, dwa z zespołem Young Boys oraz jedno przeciwko Bayernowi Monachium. Teraz z kolei dołożył dwie bramki przeciwko zespołowi Crveny zvezdy.

Najlepsi strzelcy wszechczasów w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo 140 goli Leo Messi 129 goli Robert Lewandowski 99 goli Karim Benzema 90 goli Raul 71 goli

