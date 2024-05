ANP / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

Julian Brandt: Zaakceptowaliśmy to, że Real Madryt jest faworytem

W najbliższą sobotę zostanie rozegrany na stadionie Wembley finał Ligi Mistrzów. A w nim Borussia Dortmund zmierzy się z Realem Madryt. Obie drużyny pokonały trudną drogę, aby znaleźć się w tym miejscu. Podopieczni Edina Terzicia w półfinale okazali się lepsi od Paris Saint-Germian. „Królewscy” natomiast po ekscytującym dwumeczu wyeliminowali Bayern Monachium.

W czwartek Julian Brandt znalazł czas na rozmowę z mediami. Z wypowiedzi zawodnika Borussii Dortmund możemy wywnioskować, że nie może doczekać się zbliżającego starcia z Realem Madryt. Niemiecki pomocnik zaznaczył, że to na „Królewskich” będzie ciążyła presja, bowiem to oni są faworytem finału Ligi Mistrzów.

– To coś wyjątkowego. Gramy na wspaniałym stadionie przeciwko świetnemu przeciwnikowi. Zaakceptowaliśmy to, że Real Madryt jest faworytem, ale wiemy, co możemy i powinniśmy zrobić. Myślę, że to też może być też dobre, ponieważ na Realu Madryt będzie ciążyć pewna presja. Nie możemy się tym martwić. Musimy pojechać do Londynu i zrobić dokładnie to, co pokazaliśmy w Paryżu i co pokazaliśmy u siebie przeciwko Atletico. Jeśli będziemy mieli dobry dzień i wykonamy swoją pracę, jesteśmy w stanie pokonać wiele zespołów – powiedział Julian Brandt, cytowany przez serwis „borussia.com.pl”.

