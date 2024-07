Jagiellonia, Wisła, Śląsk i Legia grają o wielkie pieniądze. Tyle może trafić na ich konta

Skoro lipiec zmierza ku końcowi, to znaczy, że polskie kluby zaczęły rywalizację w eliminacjach do faz ligowych europejskich pucharów. Przypominamy, że w nowym, niedawno rozpoczętym sezonie rozgrywki będą toczyły się w zmienionej formie, w tzw. modelu szwajcarskim z układem ligowym, a nie grupowym.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Model dystrybucji środków

Zmiana formatu to także zmiana modelu dystrybucji środków przez UEFA. W sezonie 2023/24 pula środków związanych z rozgrywkami pucharowymi była prognozowana na 3.5 mld euro, a w nowej formule założenia podają 4.4 mld euro, co oznacza wzrost o niemal 1 mld euro, czyli o 26%.

UEFA, podobnie jak Ekstraklasa SA, w swoich obliczeniach powołuje się na przewidywane przychody związane z rozgrywkami. Te, jak wspomniałem, w bieżącym sezonie mają być rekordowe, przekraczające 4 mld euro. Ostateczne kwoty będą znane dopiero jesienią przyszłego roku, kiedy poznamy wykonanie budżetu związanego z rozgrywkami. UEFA zaznacza, żeby traktować wszystkie te kwoty jako zaawansowaną prognozę, ale nie pewnik.

Koszty związane z obsługą meczów europejska federacja szacuje na 387 mln euro, co oznacza wzrost o 64 mln euro względem poprzedniego sezonu. W tej kwocie zawierają się koszty związane z organizacją meczów, losowań i wszystkich innych zdarzeń wokół rozgrywek oraz całej machiny administracyjnej.

W nowym cyklu kluby z federacji europejskich, które nie uczestniczą w rozgrywkach UEFA otrzymają 308 mln euro, czyli 7% puli. To może niektórych zdziwić, ale tak – kluby, które nie zakwalifikowały się do eliminacji europejskich pucharów otrzymują środki z UEFA, jednakże są to niskie kwoty.

Pula nagród związana z kobiecą wersją Ligą Mistrzów to 22 mln euro, co w porównaniu do 10 mln euro sezon wcześniej jest dużym wzrostem.

Kolejne 3 mln euro stanowią środki do rozdzielenia między klubami uczestniczącymi w rozgrywkach UEFA Youth League, czyli rozgrywkami potocznie nazywanymi “młodzieżową Ligą Mistrzów”.

Ostatnią niezwiązaną z rozgrywkami ligowymi grupą środków są te przeznaczone na rundy eliminacyjne, które w tym roku będą zasilone kwotą 132 mln euro, w porównaniu do 105 mln euro w poprzednim sezonie.

Środki, które zostaną rozdysponowane między kluby to 93.5% przychodów netto, czyli pozostałej kwoty. Wyniesie ona ok. 3.5 mld euro. Pozostałe 6.5%, czyli jakieś 240 mln euro to środki, które zasilą konto UEFA, ale mają zostać przeznaczone m.in. na inwestycje w rozwój europejskiej piłki nożnej.

Zatem do rozdzielenia między rozgrywki ligowe trzech europejskich pucharów oraz Superpucharu pozostaje 3.3 mld euro, czyli o 600 mln euro więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty aż 74%, czyli 2.5 mld euro będzie podzielone między kluby grające w fazie ligowej Ligi Mistrzów i w Superpucharze. Do klubów z Ligi Europy trafi 17% środków (565 mln euro), a do Ligi Konferencji 8.6% (285 mln euro).

Jagiellonia Białystok

Klub z Białegostoku, jako mistrz Polski rozgrywki zaczyna dzisiaj od pierwszego z dwóch meczów w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Jak pokazuję na poniższych schemacie, wygrany dwumecz z litewskim FK Paneveżys oznacza dla klubu pewną grę w fazie ligowej którychś z rozgrywek.

Jagiellonia po wyeliminowaniu i przejściu do III rundy el. LM może przegrać kolejne dwumecze, a i tak zagra jesienią w fazie ligowej LK. Jeśli wyeliminuje jeszcze jednego rywala, będzie miała pewną grę w LE, a przy szczęśliwym losowaniu i świetnej grze może zagrać nawet w Lidze Mistrzów.

Poniżej schemat możliwych scenariuszy, gdzie zielonym kolorem zaznaczono wygrany dwumecz, a czerwonym przegrany

Wariant 1

Zespół wygrywa trzy dwumecze i tym samym uzyskuje przepustkę do gry w fazie ligowej LM.

Premie:

brak środków za rundy eliminacyjne

18.62 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 275 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 2.1 mln euro za wygraną albo 700 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 19 mln euro, czyli ponad 80 mln zł.

Wariant 2

Zespół wygrywa dwa dwumecze, ale przegrywa w fazie play off LM i “spada” do fazy ligowej LE.

Premie:

brak środków za rundy eliminacyjne

4.29 mln euro odpadnięcie w play off o LM

4.31 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 8.5 mln euro, czyli ponad 37 mln zł.

Wariant 3

Zespół wygrywa pierwszy dwumecz, przegrywa w III rundzie eliminacji LM i wygrywa play off o LE.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro, bez play off LE)

4.31 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 75 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 600 tys. euro za wygraną albo 200 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 5 mln euro, czyli ponad 21 mln zł.

Wariant 4

Zespół wygrywa pierwszy dwumecz, przegrywa w III rundzie eliminacji LM i przegrywa play off o LE. Pomimo tego ma awans do fazy ligowej LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 5

Zespół przegrywa pierwszy dwumecz, ale wygrywa dwa kolejne i ma fazę ligową LE.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro, bez play off LE)

4.31 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 75 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 600 tys. euro za wygraną albo 200 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 5 mln euro, czyli ponad 21 mln zł.

Wariant 6

Zespół przegrywa pierwszy dwumecz, ale wygrywa w III rundzie el. LE i przegrywa play off o LE. Spada do fazy ligowej LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 7

Zespół przegrywa dwa dwumecze, ale wygrywa play off o LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 8

Zespół przegrywa wszystkie 3 dwumecze i nie wchodzi do fazy ligowej żadnych rozgrywek.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro)

750 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie eliminacji LK

260 tys. euro za brak fazy ligowej dla mistrza kraju

Łącznie ponad 1.5 mln euro, czyli ponad 6.5 mln zł.

Wisła Kraków

Biała Gwiazda po wygranym majowym finale Pucharu Polski i zarobieniu 5 mln zł premii od PZPN reprezentuje Polskę w eliminacjach do Ligi Europy. W I rundzie Wiślacy pokonali KF Llapi z Kosowa i awansowali do II rundy, gdzie zmierzą się z Rapidem Wiedeń.

Poniżej schemat możliwych scenariuszy, gdzie zielonym kolorem zaznaczono wygrany dwumecz, a czerwonym przegrany

Wariant 1

Zespół wygrywa cztery dwumecze i tym samym uzyskuje przepustkę do gry w fazie ligowej LE.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro, bez play off LE)

4.31 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 75 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 450 tys. euro za wygraną albo 150 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 5 mln euro, czyli ponad 21 mln zł.

Wariant 2

Zespół wygrywa trzy dwumecze, ale przegrywa play off i “spada” do fazy ligowej LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 3

Zespół wygrywa dwa dwumecze, przegrywa w III rundzie eliminacji LE i wygrywa play off o LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych (kwota stała)

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 4

Zespół wygrywa dwa dwumecze, przegrywa w III rundzie eliminacji LE i przegrywa play off o LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

750 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie el. LK

Łącznie prawie 1.5 mln euro, czyli ponad 6 mln zł.

Wariant 5

Zespół wygrywa pierwszy dwumecz, przegrywa w II rundzie el. LE, a następnie wygrywa w III rundzie el. LK i play off o fazę ligową LK.

Premie:

700 tys. euro za rundy eliminacyjne (4x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych (kwota stała)

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 4 mln euro, czyli ponad 17 mln zł.

Wariant 6

Zespół wygrywa pierwszy dwumecz, przegrywa w II rundzie eliminacji LE i przegrywa w III rundzie el. LK.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro)

550 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie el. LK

Łącznie ponad 1 mln euro, czyli ponad 4.5 mln zł.

Śląsk Wrocław i Legia Warszawa

Śląsk i Legia są w dość prostej sytuacji, bo zaczynają rywalizację od eliminacji Ligi Konferencji, a ewentualna porażka w dwumeczu kończy ich pucharową przygodę. Możliwe są zatem 4 scenariusze przedstawione poniżej.

Zielonym kolorem zaznaczono wygrany dwumecz, a czerwonym przegrany

Wariant 1

Zespół wygrywa trzy dwumecze i tym samym uzyskuje przepustkę do gry w fazie ligowej LK.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro)

3.17 mln euro za awans do rozgrywek ligowych (kwota stała)

co najmniej 28 tys. euro za ranking ligowy i ewentualnie 400 tys. euro za wygraną albo 133 tys. euro za remis w fazie ligowej

środki z filaru wartości, czyli market pool i współczynnik UEFA

Łącznie ponad 3.7 mln euro, czyli ponad 16 mln zł.

Wariant 2

Zespół wygrywa dwa dwumecze, ale przegrywa play off i kończy rywalizację.

Premie:

525 tys. euro za rundy eliminacyjne (3x 175 tys. euro)

750 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie el. LK

Łącznie 1.275 mln euro, czyli 5.5 mln zł.

Wariant 3

Zespół wygrywa jeden dwumecz, odpada w III rundzie eliminacji LK.

Premie:

350 tys. euro za rundy eliminacyjne (2x 175 tys. euro)

550 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie el. LK

Łącznie 900 tys. euro, czyli 4 mln zł.

Wariant 4

Zespół przegrywa pierwszy dwumecz, odpada w II rundzie eliminacji LK.

Premie:

175 tys. euro za rundę eliminacyjną

350 tys. euro za odpadnięcie w IV rundzie el. LK

Łącznie 525 tys. euro, czyli prawie 2.25 mln zł.

Oczywiście do tych kwot musimy doliczyć przychody związane ze sprzedażą gadżetów, ewentualne premie od sponsorów oraz przychody z dnia meczowego. Z drugiej strony klub ponosi też dodatkowe koszty związane z organizacją meczów domowych, przelotami i zakwaterowaniem zawodników. Premie za wyniki sportowe mają także piłkarze i sztab. Nie należy więc utożsamiać szacowanych przychodów z premii od UEFA wprost z zyskiem klubu.