Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Przewidywane składy na mecz Inter – Barcelona

Inter Mediolan i FC Barcelona we wtorek wieczorem będą walczyć o awans do finału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii po raz ostatni o najważniejsze trofeum w klubowym futbolu rywalizowała w 2015 roku. Z kolei Nerazzurri ostatni raz grali w finale w 2023 roku.

Po pierwszym spotkaniu na Estadio Olimpico kwestia awansu pozostaje sprawą otwartą. Mecz w Hiszpanii zakończył się remisem (3:3), a kibice zebrani na stadionie nie mogli narzekać na brak emocji. Przed rewanżem nieco większe szanse wydaje się mieć Barcelona. Ponadto po raz pierwszy od meczu z Celtą Vigo w kadrze meczowej znalazł się kapitan reprezentacji Polski – Robert Lewandowski.

Hansi Flick na konferencji prasowej potwierdził, że Lewandowski czuje się dobrze, ale rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Gdyby zaszła taka potrzeba, to napastnik pojawi się na boisku. W wyjściowym składzie według hiszpańskich mediów ma go zastąpić Ferran Torres. W rewanżu ze względu na kontuzję nie zagra Jules Kounde. Jego miejsce na prawym boku obrony ma zająć Eric Garcia. Z kolei na lewej stronie zamiast Gerarda Martina do gry awizowany jest Inigo Martinez.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W wyjściowej jedenastce Interu Mediolan ma znaleźć się Lautaro Martinez. Kapitan Il Biscione opuścił ostatni mecz ze względu na uraz. Ponadto w ostatniej chwili ze składu wypadł Benjamin Pavard, którego na boisku prawdopodobnie zastąpi Yann Bisseck. Na ławce rezerwowych usiądzie dwóch reprezentantów Polski, czyli Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

Przewidywane składy na mecz Inter – Barcelona:

Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Bisseck – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram

Barcelona: Szczęsny – Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez – Pedri, De Jong, Olmo – Yamal, Torres, Raphinha