Josep Guardiola wciąż nie jest w stanie wygrać Ligi Mistrzów, odkąd opuścił FC Barcelonę w 2012 roku. W środę wieczorem prowadzony przez hiszpańskiego trenera Man City przegrał po dogrywce z Realem Madryt (1:3).

Trwa zła seria Josepa Guardioli w Lidze Mistrzów

Hiszpan jest bez triumfu w elitarnych rozgrywkach od 11 lat

51-letni trener nie potrafił wygrać Pucharu Europy jako trener Bayernu Monachium i jako menedżer Man City też mu się nie wiedzie

Guardiola znów przekombinował

Josep Guardiola na własnej skórze przekonał się, że Real Madryt jest zdolny do dokonywania rzeczy niemożliwych w tym sezonie. Man City do 90 minuty był jedną nogą w finale na Stade de France. Później sprawy w swoje nogi wziął Rodrygo, zdobywając dwie bramki. Tymczasem w dogrywce gola na 3:1 dla Królewskich strzelił Karim Benzema i to przedstawiciel La Liga awansował dalej.

Hiszpański trener Obywateli kolejny raz zawiódł. Odkąd trafił do Man City, dokonał wzmocnień za ponad miliard euro. Mimo wszystko angielski zespół nie jest w stanie wygrać elitarnych rozgrywek. Guardiola nie potrafił wygrać Ligi Mistrzów jako trener Bayernu Monachium i nie potrafi osiągnąć tego celu także jako menedżer The Citizens.

Pep Guardiola w półfinałach #UCL:



✅ 3x awans

⛔ 6x odpadnięcie



⚽ 21 bramek strzelonych

❌ 27 goli straconych



📊 39% wygranych meczów pic.twitter.com/QafAfeAKfI — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) May 4, 2022

Zła seria katalońskiego trenera bez triumfu w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie trwa już 11 lat. Tym samym po raz kolejny otwiera się dyskusja, czy Guardiola ma odpowiedni warsztat, aby w końcu wygrać Ligę Mistrzów, czy po prostu udało mu się zrealizować ten cel, mając do dyspozycji genialną generację zawodników w Barcelonie.

Na otarcie łez Man City może jednak wciąż wygrać mistrzostwo Premier League. To jednak będzie mały sukces, mając na uwadze to, jak klub z Etihad Stadium wzmacniał się w ostatnim czasie. Guardiola ma kontrakt z Man City do końca czerwca 2023 roku. W kolejnym sezonie niewykluczone, że Hiszpanowi w zrealizowaniu celu związanego z triumfem w Champions League pomoże Erlig Haaland, który według medialnych spekulacji latem ma trafić do angielskiego giganta.

