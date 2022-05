Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Przegrywając z Reale Madryt w 1/2 finału Ligi Mistrzów, menedżer Manchester City, Pep Guardiola przeszedł do historii, przegrywając swój szósty półfinał Champions League w karierze. Przed meczem z Premier League, z Newcastle United, hiszpański szkoleniowiec zastanawia się, czy jest wystarczająco dobrym trenerem, aby zdobyć Puchar Mistrzów z The Citizens.

Pep Guardiola wyprzedził Jose Mourinho w klasyfikacji trenerów, najczęściej przegrywających w 1/2 finału LM

Wcześniej Hiszpan odpadł z LM na tym etapie rozgrywek z FC Barcelona oraz Bayernem Monachium

Hiszpański menedżer prosi jednak ekspertów i kibiców, aby docenili wagę osiągnięć Manchester City

Guardiola przeszedł do historii

Dla Pepa Guardioli porażka z Realem Madryt w 1/2 finału Ligi Mistrzów, była już szóstą w karierze na tym etapie rozgrywek, ale pierwszą jaką poniósł z Manchester City. Wcześniej, trzy razy tuż przed finałem Champions League odpadał z Bayernem Monachium (z Realem w 2014 r., FC Barcelona w 2015 oraz z Atletico Madryt w 2016), a także z FC Barcelona (z Interem Mediolan w 2010 r. oraz z Chelsea FC w 2012). Tym samym, w tej niechlubnej klasyfikacji, hiszpański szkoleniowiec wyprzedził Jose Mourinho (pięć porażek w półfinale – dwie z Chelsea FC i trzy z Realem).

Dla Guardioli jest to również już 11 sezon z rzędu bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów ogólnie oraz szósty od kiedy jest menedżerem Manchester City. Po przegranej w dwumeczu z Królewskim, na Hiszpana spadła więc lawina krytyki. Sam zainteresowany na konferencji prasowej przed meczem z Newcastle United w 36. kolejce Premier League zaczął mieć wątpliwości, czy faktycznie może jeszcze z Obywatelami zdobyć Puchar Mistrzów.

Guardiola docenia półfinał

– Może nie jestem wystarczająco dobry, aby pomóc w tym zespołowi – podzielił się z dziennikarzami swoimi wątpliwościami. – Nikt nie wie, co by się stało z innym menedżerem albo innymi zawodnikami. Dla nas, dojście tak daleko w tych rozgrywkach, to był wielki zaszczyt.

– Wiem, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robi ten klub i dojście do półfinału Ligi Mistrzów jest dla nich niewystarczające. Dla mnie to jednak niezwykle ważne, że ponownie zaszliśmy tak daleko. Byliśmy blisko finału, ale też niewystarczająco blisko, ponieważ w nim jest zespół, który na to zasłużył, a więc Real Madryt – dodał.

