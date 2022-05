Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nie opadły jeszcze emocje po środowym meczu rewanżowym między Realem Madryt a Manchesterem City. Zdecydowanie największym tego półfinału jest Pep Guardiola, którego wielkim marzeniem było zdobycie pucharu Ligi Mistrzów z inną drużyną niż FC Barcelona. Po spotkaniu szkoleniowca Manchesteru City mocno skrytykowali angielscy dziennikarze, obwiniając go za porażkę Obywateli.

Manchester City w sensacyjnych okolicznościach przegrał z Realem i odpadł z Ligi Mistrzów

Królewscy odwrócili losy dwumeczu i awansowali do finału

Po meczu najsilniejsza krytyka spadła na osobę Pepa Guardioli

Pepa najzwyczajniej w świecie żal

Do 90 minuty meczu na Santiago Bernabeu nic nie wskazywało, żeby Manchester City miał odpaść z rywalizacji. Obywatele kontrolowali mecz, byli drużyną lepszą i przede wszystkim mieli korzystny wynik. Real po raz kolejny udowodnił, że nie należy przedwcześnie skreślać starych mistrzów i w sensacyjnych okolicznościach odwrócił losu dwumeczu.

Jednym z najmocniej przygnębionych takim obrotem spraw był Pep Guardiola. Było po nim widać w trakcie spotkania, jak mocno jest zaangażowany emocjonalnie w ten półfinał. Miguel Delaney, dziennikarz The Independent komentując spotkanie stwierdził, że Manchester City po trzeciej bramce dla Królewskich był już skończony. Do jego słów odniósł się Dietmar Hamann. Nie szczędził on słów krytyki pod adresem Guardioli.

– Jeśli daje się odpowiedzialność piłkarzom, to postępują odpowiedzialnie. Jeśli próbuje się grać za nich, to tego nie robią. Guardiola dusi drużyny i zawodników, żeby podejmować swoje decyzje. Porównajcie to z zespołami Ancelottiego czy Kloppa – stwierdził dziennikarz.

– Nigdy nie widziałem tak bezradnej drużyny, jak City w ostatnich 15 minutach. Zwykle stwarzasz sobie jeszcze jedną szansę, a oni nie – dodał Niemiec.

Hamann znany jest z krytycznego podejścia do osoby szkoleniowca The Citizens. W trakcie tego sezonu wielokrotnie podkreślał, że Juergen Klopp jest dużo lepszym trenerem od Guardioli.

Czytaj dalej: Benzema po meczu z Man City. “To był wieczór pełen emocji”

