Kopenhaga pokonała na własnym terenie Galatasaray 1-0 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kamil Grabara zachował bardzo cenne czyste konto.

Przed szóstą kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów każda drużyna z grupy A miała jeszcze szansę zapewnić sobie awans do 1/8 finału rozgrywek. Kopenhaga podejmowała przed własną publicznością Galatasaray. Zwycięzca mógł cieszyć się z dalszej gry w Champions League.

Oczywiście w bramce mistrza Danii znalazł się Kamil Grabara, jeden z liderów całej drużyny. Polski bramkarz wielokrotnie w tej edycji Ligi Mistrzów udowodnił, że stać go na grę na najwyższym poziomie. Nie inaczej było również we wtorek. Pierwsza połowa spotkania w Danii rozkręcała się bardzo powoli. Optyczną przewagę miało Galatasaray, natomiast żaden z zespołów nie oddał ani jednego celnego strzału.

Po zmianie stron do głosu doszła Kopenhaga, która objęła prowadzenie w 58. minucie za sprawą Lukasa Leragera. W odpowiedzi turecka ekipa wzmocniła się Hakimem Ziyechem i Driesem Mertensem, którzy weszli z ławki rezerwowych. Od tego momentu spotkanie było otwarte, a każda z drużyn miała okazję, aby trafić do siatki.

W końcówce meczu nie brakowało dramaturgii. Dwie żółte kartki otrzymał Lerager, a Kopenhaga musiała do ostatniego gwizdka radzić sobie w osłabieniu. Galatasaray nie zdołało wyrównać, dlatego to Grabara i spółka mogli cieszyć się z historycznego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.