Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Dynamo Kijów

Dynamo Kijów zagra w Lublinie w el. Ligi Mistrzów

Dynamo Kijów w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Partizanem Belgrad. Ten mecz zostanie rozegrany na Arenie Lublin mogącej pomieścić nieco ponad 15 tysięcy widzów. Pierwsze starcie odbędzie się 24 lub 25 lipca, a rewanż tydzień później w Serbii. Początkowo mówiło się, że Dynamo Kijów może grać na jednym z łódzkich stadionów – ŁKS-u lub Widzewa – ale ten temat upadł, gdy pojawiła się informacja, że w Łodzi mają wystąpić kluby izraelskie.

Ten pomysł ostatecznie nie doszedł do skutku, ale sprawił, że Dynamo Kijów będzie rywalizować w Lublinie. Dla miejscowych fanów, biorąc pod uwagę, że Motor Lublin dopiero wkracza na najwyższy poziom po wielu latach, może to być dodatkowa atrakcja. Zespół z Kijowa ma bowiem całkiem spore szanse, by awansować do fazy grupowej Champions League.

Odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, tamtejsze kluby wielokrotnie rywalizowały na polskich boiskach w europejskich pucharach. Najlepszym przykładem jest tu Szachtar Donieck, który na stadionie Legii Warszawa zagrał nawet w fazie grupowej. Na Łazienkowską przed dwoma laty przyjechały zespoły Realu Madryt, RB Lipsk i Celtiku Glasgow, a każde ze spotkań oglądała ponad 20-tysięczna publika.

Przypomnijmy, że od drugiej rundy eliminacje do Ligi Mistrzów rozpocznie też mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Drużyna Adriana Siemieńca miała sporo szczęścia w losowaniu trafiając na zwycięzcę pary FK Panevezys/HJK Helsinki.

