Gigant ze Wschodu zainteresowany Pululu [NASZ NEWS]

Afimico Pululu to jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy, co więcej pokazał się z bardzo dobrej strony w europejskich pucharach. To powoduje duże zainteresowanie jego usługami. Z informacji goal.pl wynika, że mocno przygląda mu się 16-krotny mistrz kraju.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Dwa gole piętą zrobiły wrażenie

Afimico Pululu to jeden z najlepszych transferów Jagiellonii w ostatnich latach. Napastnik urodzony w Angoli strzela gole i w Ekstraklasie, i w europejskich pucharach, gdzie dokonał rzadkiego wyczynu – strzelił bramki piętą w dwóch kolejnych meczach.

W sześciu meczach Ligi Konferencji UEFA Pululu pięć razy trafiał do siatki i jest ex equo na pierwszym miejscu wśród strzelców tych rozgrywek (razem z m.in Krzysztofem Piątkiem). Do tego trzeba doliczyć dwa trafienia w czterech meczach eliminacji Ligi Mistrzów.

Takie występy nie mogły pozostać bez echa. Z informacji Goal.pl wynika, że o Pululu pytają kluby z Anglii, Włoch, a także z Belgii. W tym ostatnim przypadku chodzi o czołową drużynę ligi belgijskiej. Na tym jednak nie koniec.

Ukraińcy wejdą do gry?

W kuluarach słyszymy, że zainteresowanie napastnikiem Jagiellonii przejawia też Dynamo Kijów. 16-krotny mistrz Ukrainy jest obecnie na czele tabeli i ma wielkie szanse na kolejne mistrzostwo kraju, bo jego przewaga nad konkurentami jest bardzo duża.

Dla Jagiellonii dobre jest natomiast to, że kontroluje sytuację piłkarza, jako że kontrakt Pululu niedawno automatycznie się przedłużył. Obecna umowa obowiązuje do lata 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 3 miliony euro.



Ogólny dorobek Pululu w Jagiellonii to 63 mecze, 26 goli i 8 asyst.