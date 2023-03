Zarówno Olivier Giroud, jak i Brahim Diaz trenowali razem całym zespołem Milanu i wbrew wcześniejszym spekulacjom oczekuje się, że obaj będą gotowi do gry w środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi.

PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Giroud i DIaz będą gotowi na mecz z Tottenhamem

Franuz nie trenował w poniedziałek z powodu przeziębienia

Diaz zmagał się z drobnym urazem

Diaz i Giroud pomogą Milanowi w decydującym starciu

AC Milan w środę zagra rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Tottenhamem. Pierwszy mecz obu drużyn rozegrany 14 lutego na San Siro zakończył się skromnym zwycięstwem rossonerich 1:0. Faworytem środowego spotkania jest jednak zespół z Premier League.

Giroud był nieobecny podczas poniedziałkowego treningu z powodu przeziębienia, dlatego jego występ stanął pod znakiem zapytania. Okazuje się, że choroba nie była poważna i Francuz będzie do dyspozycji trenera w środę, choć nie ma pewności, czy zagra w pierwszym składzie. Jego strata byłaby niewątpliwie wielkim osłabieniem dla Milanu, który musiałby sobie radzić bez jednego z kluczowych zawodników.

Brahim Diaz nie wystąpił w sobotnim meczu Milanu z Fiorentiną w Serie A z powodu drobnych problemów z kolanem. Jednak zarówno on, jak i Giroud odbyli we wtorek normalny trening z zespołem i wszystko wskazuje na to, że będą mogli pomóc rossonerim w pojedynku z Tottenhamem.

W sobotę Fiorentina przerwała serię czterech zwycięstw z rzędu Milanu, który nie zaprezentował się z najlepszej strony w pojedynku z Fiołkami.

