Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund

519 pracowników BvB poleci na finał Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund po jedenastu latach przerwy ponownie zagra w wielkim finale Ligi Mistrzów. Żółto-czarni w decydującym meczu zagrają z Realem Madryt. Spotkanie w Londynie na Wembley Stadium będą mogli z wysokości trybun obejrzeć pracownicy klubu. Hiszpański dziennik Marca poinformował, że władze BvB opłacili wyjazd, nocleg oraz bilet na finałowy mecz dla 519 pracowników. Dyrektorzy niemieckiego klubu nie pominęli żadnych osób, bowiem w wycieczce do Anglii udział weźmie zarówno personel sprzątający, jak i opiekunowie grup młodzieżowych.

Występ Borussii Dortmund w finale Ligi Mistrzów cieszy się ogromnym zainteresowanie. Już pierwszego dnia klub otrzymał aż 100 tysięcy wniosków ws. biletu na mecz. Łącznie takich zapytań do klubu wpłynęło ponad 400 tysięcy. Spotkanie z Realem Madryt odbędzie się w sobotę (1 czerwca) o godzinie 21:00. BvB ma szanse na pierwszy od dwudziestu siedmiu lat triumf w europejskich pucharach.

Choć do finałowego starcia podejdą w roli underdoga, to nie należy całkowicie skreślać podopiecznych Edina Terzicia. W fazie pucharowej Ligi Mistrzów wyeliminowali m.in. Atletico Madryt i Paris Saint-Germain. W bieżącym sezonie Bundesligi zakończyli rozgrywki na 5. miejscu. Taki wynik zapewnił im awans do przyszłorocznej edycji Champions League bez względu na wynik finałowego meczu.