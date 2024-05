Andrea Cambiaso w piątek podpisze nowy kontrakt ze Starą Damą do 2029 roku. Juventus wynagrodzi również obrońcę solidną podwyżką - poinformował Fabrizio Romano.

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz i Andrea Cambiaso

Cambiaso podpisze kontrakt z Juventusem do 2029 roku

Juventus w obliczu dużego zainteresowania, które generuje włoski obrońca, postanowił podjąć stanowcze kroki w celu zatrzymania zawodnika w klubie. Fabrizio Romano poinformował, że w piątek Andrea Cambiaso podpisze nowy kontrakt ze Starą Damą. Umowa będzie obowiązywać aż do czerwca 2029 roku. 24-latek może liczyć również na podwyżkę wynagrodzenia.

Bianconeri zdaniem dziennika Tuttosport w ostatnich tygodniach odrzucili wstępne zapytanie Manchesteru United oraz Arsenalu ws. transferu obrońcy. Władze klubu uważają Cambiaso za kluczowego zawodnika na przyszłość i nie chcieli rozstać się z utalentowanym zawodnikiem. Włoch co prawda trafił do Turynu w 2022 roku, lecz na stałe wdarł się do pierwszego składu dopiero w tym sezonie, gdy wrócił z wypożyczenia w Genoi. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 39 meczach, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 6 asyst.

Juventus podpisze również nową umowę z Daniele Ruganim. W przypadku środkowego obrońcy mowa o kontrakcie do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. 29-latek po złożeniu podpisu na dokumencie będzie zarabiał mniej, niż gwarantuje mu to obecna umowa.

Władze turyńskiego klubu przed końcem sezonu zdecydowały się na zwolnienie Maxa Allegriego. W ostatnich meczach obowiązki trenera pełni Paolo Montero. Z kolei od przyszłej kampanii Juventus ma poprowadzić Thiago Motta, który lada moment ma podpisać kontrakt ze Starą Damą.