PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt nie miał większych problemów z awansem do półfinału Ligi Mistrzów. W rewanżu pokonał Chelsea 2:0

Spotkania nie dokończyli David Alaba oraz Karim Benzema

Carlo Ancelotti potwierdził, że obaj cierpią na urazy

“Chelsea stwarzała nam problemy”

Real Madryt pokonał Chelsea w Londynie (2:0) po dublecie Rodrygo. Tym samym Królewscy zapewnili sobie awans do półfinału najważniejszych rozgrywek europejskich po raz 32.

– Wiedzieliśmy, że będziemy cierpieć w meczu tego typu. Próbowali wszystkiego. Stwarzali nam problemy, zwłaszcza na lewej stronie, ale to naprawiliśmy. To był kompletny mecz, to normalne, że musieliśmy cierpieć. Prezentujemy solidny poziom w obronie i to w pełni zasłużone zwycięstwo – ocenił starcie Carlo Ancelotti.

Podczas meczu zarówno David Alaba, jak i Karim Benzema zeszli z boiska przedwcześnie. Włoch potwierdził urazy kluczowych graczy.

– Alaba miał problemy, jego ścięgno podkolanowe było napięte, stąd zmiana. Karim dostał cios, ktoś nadepnął mu na stopę, co zaczęło mu przeszkadzać – wyjawił doświadczony szkoleniowiec. Ancelotti z pewnością liczy na to, że duet szybko wróci do gry, zwłaszcza, że w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów zabraknie zawieszonego Edera Militao.

Na razie Królewscy muszą jednak mentalnie wrócić do rozgrywek krajowych. W weekend czeka ich pojedynek z Celtą Vigo.

