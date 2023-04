Źródło: AS

Real Madryt we wtorek przypieczętował awans do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując Chelsea (2:0) po dublecie Rodrygo. Po ostatnim gwizdku Brazylijczyk nie krył radości ze swojego osiągnięcia.

Real Madryt podchodził do wyjazdowego rewanżu z Chelsea z zapasem dwóch bramek

Królewscy spokojnie wyczekali rywala i w Londynie pokonali go taką samą różnicą goli, co w Madrycie – 2:0

Obie bramki strzelił Rodrygo. Po ostatnim gwizdku bohater udzielił wypowiedzi mediom

“Stwierdziłem, że zrobię to, jak Cristiano”

Real Madryt zameldował się już w półfinale Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu Królewscy pokonali Chelsea (2:0) po dublecie Rodrygo. Brazylijczyk udowodnił, że w najbardziej prestiżowych rozgrywkach czuje się, jak ryba w wodzie.

– Nie potrafię tego wytłumaczyć. Zawsze powtarzam: to dla mnie wyjątkowe rozgrywki. W tych meczach zawsze mogę zrobić coś, by pomóc drużynie. Oby tak dalej. Mam nadzieję na kolejne bramki, asysty i triumfy w Lidze Mistrzów – powiedział napastnik Los Blancos. Po pierwszym trafieniu 22-latek wykonał słynną cieszynkę Cristiano Ronaldo. To z pewnością przysporzyło mu jeszcze więcej miłości ze strony fanów.

– Na początku chciałem celebrować tego gola wślizgiem na kolanach, ale z powodu drobnego zapalenia nie mogłem tego zrobić. Potem przyszedł mi do głowy mój idol. Stwierdziłem, że zrobię to, jak Cristiano – wyznał z uśmiechem Brazylijczyk.

Teraz Real Madryt może już ze spokojem patrzeć na rewanżowy mecz Bayernu Monachium z Manchesterem City. Tam wyłoni się ich najbliższy rywal.

Rodrygo w tym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i 10 asyst.

