Potencjalni rywale Bayernu Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Bayern awansował dalej. Z kim zmierzy się w kolejnej rundzie?

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium podejmował na własnym stadionie Celtic Glasgow w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Szkocji, padł wynik 2:1 dla niemieckiego klubu. Zatem podopieczni Vincenta Kompany’ego zapewnili sobie skromną zaliczkę przed drugim starciem na swoim obiekcie.

Mimo to liderzy Bundesligi drżeli o awans do samego końca potyczki. Ekipa The Bhoys prowadziła bowiem do 94. minuty rywalizacji i wydawało się, że będziemy świadkami dogrywki. Jednak wówczas wyrównującego gola strzelił Alphonso Davies. Tak więc koniec końców pojedynek zakończył się remisem 1:1, co oznacza promocję bawarskiego giganta.

Drużyna Die Roten zna już potencjalnych rywali w kolejnej fazie europejskich rozgrywek. Bayern Monachium zmierzy się bowiem z Bayerem Leverkusen lub Atletico Madryt. Zatem przed nami hitowe starcie, bez względu na to, kogo z wymienionych zespołów wylosują Bawarczycy. Czeka nas niemiecki klasyk albo rywalizacja niemiecko-hiszpańska.

Losowanie par odbędzie się w najbliższy piątek, 21 lutego o godzinie 12:00. Pierwsze spotkanie 1/8 finału zostanie rozegrane 4 bądź 5 marca, a rewanż 11 albo 12 marca.

Para 1/8 finału Ligi Mistrzów

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen/Atletico Madryt