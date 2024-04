El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. 🙏🏾



Lo… pic.twitter.com/nzh9ALxrL3