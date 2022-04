PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti cierpiał na zakażenie koronawirusem, ale w środę rano Real Madryt poinformował, że Włoch uzyskał negatywny wynik testu. Oznacza to, że może dołączyć do drużyny w Londynie, gdzie ta przygotowuje się do ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów.

Aż do środowego poranka nie wiadomo było, czy Carlo Ancelotti będzie mógł polecieć z drużyną Realu Madryt na mecz z Chelsea

Królewscy poinformowali jednak, że w dniu spotkania Włoch uzyskał negatywny wynik testu PCR

Oznacza to, że szkoleniowiec może dołączyć do drużyny i poprowadzić ją z ławki rezerwowych

Ancelotti wyleczył się z koronawirusa, będzie obecny w Londynie

Aż do środy rano ważyły się losy wylotu Carlo Ancelottiego na mecz z Chelsea.

“Real Madryt informuje, że nasz trener Carlo Ancelotti otrzymał negatywny wynik testu na COVID-19 i dziś rano uda się do Londynu, gdzie dołączy do zgrupowania drużyny” – poinformowali Los Blancos za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Włoch spędził tydzień w domu podczas izolacji. W ubiegłą środę klub poinformował o pozytywnym wyniku testu PCR, przez co Ancelotti nie mógł poprowadzić drużyny z ławki rezerwowych podczas starcia z Celtą Vigo. Wówczas zastąpił go, pracujący w sekcjach młodzieżowych Realu Madryt, Abian Perdomo. Nie było pewności, czy 62-latek zdoła wykurować się na arcyważny pojedynek z Chelsea, ale dopiął swego.

Los Blancos już w środę wieczorem spróbują zemścić się na The Blues za ubiegłoroczną porażkę w półfinałach. Czekać ich będzie jednak bardzo trudne zadanie.

Początek starcia już o godzinie 21:00.

