Źródło: AS

Real Madryt w środę wieczorem zmierzy się z Man City w hicie Ligi Mistrzów, którego stawką będzie awans do finału elitarnych rozgrywek. Przed tym starciem Luka Modrić pozwolił sobie na kilka pochlebnych słów w kierunku opiekuna Los Blancos.

Luka Modrić przed starciem z Man City chwalił Carlo Ancelottiego

Chorwat stwierdził, że aktualny trener Realu jest jednym z najwybitniejszych w historii piłki nożnej

Włoski szkoleniowiec może w tym roku wywalczyć czwarty raz w karierze trenerskiej Puchar Europy

Modrić pochlebnie o Ancelottim

Real Madryt przystąpi do potyczki z Man City, chcąc odrobić stratę z pierwszego spotkania. Mistrz Premier League wygrał, ale różnicą tylko jednego gola (4:3). Przed starciem z angielską drużyna Luka Modrić podzielił się opinią na temat Carlo Ancelottiego.

– Carlo Ancelotti wrócił i przywrócił zespołowi pewność siebie. Moim zdaniem to jeden z najwybitniejszych trenerów w historii tego sportu – przekonywał reprezentant Chorwacji cytowany przez dziennik AS.

– Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy dowiedzieliśmy się o jego powrocie. Wpływ na to miał fakt, że wcześniej świetnie się nam współpracowało. Świetnie zarządza zespołem – powiedział Modrić.

Chorwacki pomocnik dołączył do Realu Madryt w 2012 roku. Jak na razie rozegrał w drużynie z Madrytu łącznie 431 meczów, w których strzelił 31 goli. Ponadto zaliczył w nich 70 asyst. Obecny kontrakt Modricia z klubem z La Liga obowiązuje do końca tego sezonu. Rynkowa wartość zawodnika to natomiast 10 milionów euro.

