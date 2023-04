PressFocus Na zdjęciu: David Alaba

Już w środę Real Madryt zmierzy się z Chelsea w pierwszym meczu ćwierćfinałów Ligi Mistrzów

Głównym tematem na konferencjach był jednak głośny konflikt pomiędzy Fede Valvarde, a Alexem Baeną

David Alaba okazał pełne wsparcie Urugwajczykowi

“Fede ma wsparcie od każdego”

Rozpoczyna się okres, który każdy fan piłki nożnej lubi najbardziej. Europejskie puchary weszły już w kluczową fazę, a jednym z hitów ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie pojedynek Realu Madryt z Chelsea. Mimo tego ostatnie wydarzenia sprawiły, że sport zszedł na dalszy plan. Mowa, rzecz jasna, o konflikcie pomiędzy Fede Valverde, a Alexem Baeną. Doszło do niego podczas ostatniego meczu La Ligi, w którym Królewscy przegrali z Villarrealem (2:3). Valverde czekał na rywala na parkingu, po czym uderzył go w twarz. Baena ponoć w trakcie spotkania obrażał żonę Urugwajczyka, a także czynił niesmaczne uwagi na temat dziecka, które para straciła. Właśnie na ten temat otrzymał pytanie David Alaba, obecny na konferencji prasowej przed hitowym starciem z The Blues.

– Fede ma wsparcie od każdego. Skupia się na jutrzejszym meczu, nie mogę powiedzieć nic więcej – wyznał Austriak.

Alaba być może wystąpi w nadchodzącym meczu na lewej stronie defensywy, mimo że najlepiej czuje się na jej środku. 30-latek gwarantuje jednak określoną jakość na obu pozycjach, a Anceotti nie może liczyć na Ferlanda Mendy’ego.

Austriak rozegrał w tym sezonie już 32 mecze dla Realu. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

