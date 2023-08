Lech dopełnił formalności, Marchwiński wciąż w formie [WIDEO]

Lech Poznań po golach Filipa Marchwińskiego i Adriela Ba Louy wygrał 2:1 z Żalgirisem Kowno (5:2 w dwumeczu) w rewanżowym spotkaniu 2. rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji, dzięki czemu awansował do następnej rundy. Kolejnym rywalem Kolejorza będzie Spartak Trnawa.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Lech Poznań pewnie pokonał Żalgiris Kowno 5:2 w dwumeczu

Kolejorz tym samym zameldował się w 3. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji

Kolejnym rywalem ekipy z Wielkopolski będzie Spartak Trnawa

Filip Marchwiński z kolejnym golem, niezłe zawody Bartosza Mrozka

Lech Poznań przybył na Litwę ze sporym zapasem z pierwszego spotkania przy Bułgarskiej, w którym wygrał 3:1 z Żalgirisem Kowno. Gospodarze na własnym stadionie rozegrali jednak trochę lepsze zawody i kilka razy nawet postraszyli Bartosza Mrozka.

Kolejorz dość szybko wyszedł na prowadzenie za sprawą trafienia Filipa Marchwińskiego, który wykończył akcję strzałem głową z najbliższej odległości. Podopieczni Johna van den Broma później jednak pozwalali swojemu rywalowi na zbyt wiele.

Lech prowadzi do przerwy z Żaligirisem Kowno 1️⃣:0️⃣! Marchwiński ma tę czutkę ⚽️



🔴📲 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗷𝗮 #FKZLPO 👉 https://t.co/LB53CBAfpN pic.twitter.com/qIhjyInvrd — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 3, 2023

Bartosz Mrozek popisał się kilkoma kapitalnymi interwencjami – chociażby w 22. minucie zatrzymał napastnika w sytuacji sam na sam. Lech Poznań w 82. minucie mógł podwyższyć prowadzenie, ale z jedenastu metrów pomylił się Artur Sobiech.

Co się odwlecze, to nie uciecze – w doliczonym czasie gry na 2:0 dla Kolejorza podwyższył Adriel Ba Loua. Żalgiris Kowno chwilę później zmniejszył jednak wymiar kary na 1:2 i taki wynik pozostał już do końca zawodów (5:2 w dwumeczu). Rywalem Lecha Poznań w 3. rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji będzie Spartak Trnawa.

Żalgiris Kowno – Lech Poznań 1:2 (0:1)

Uzela (90+5′) – Marchwiński (14′), Ba Loua (90+2′)

