Pogoń zagra w kolejnej rundzie! Gol Biczachcziana ozdobą meczu z Linfield [WIDEO]

Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń wygrała z Linfield FC w pierwszym meczu 5:2

W rewanżu obie drużyny również dały popis gry ofensywnej

Spotkanie w Szczecinie zakończyło się remisem 3:2

Liga Konferencji. Pogoń Szczecin pokonuje Linfield FC

Piłkarze Pogoni Szczecin podchodzili do rewanżowego meczu z Linfield FC z zapasem trzech goli. Bowiem w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Irlandii Północnej podopieczni Jensa Gustafssona zwyciężyli aż 5:2.

Spotkanie rozgrywane w Szczecinie lepiej rozpoczęli goście. To oni tworzyli częściej groźne ataki ofensywne i w 16. minucie objęli prowadzenie za sprawą Jamie Mulgrew, który popisał się przepięknym golem. Pogoń próbowała się odgryzać, ale pierwsza część meczu należała do drużyny Linfield FC.

Druga połowa to już prawdziwy rollercoaster. W 49. minucie do wyrównania doprowadził Eftimis Kuluris, ale już dwie minuty później goście z Irlandii Północnej ponownie wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców Kyle McClean. Radość z prowadzenia Linfield potrwała do 57. minuty. Wówczas gola na 2:2 strzelił Linus Wahlqvist. Ozdobą meczu była bramka zdobyta przez Wahana Biczachcziana w 75. minucie. Ormiański piłkarz popisał się przepięknym uderzeniem z dystansu, który był gwoździem do trumny drużyny Linfield FC.

Ależ huknął Biczachczian 🚀 ⚽️ Stadiony świata❗️ pic.twitter.com/EH3hyu0wNh — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 3, 2023

Rywalizacja Pogoni Szczecin z Linfield w dwumeczu zakończyła się wynikiem 8:4

Pogoń Szczecin – Linfield FC 3:2

Kuluris (49′), Wahlqvist (57′), Biczachczian (75′) – Mulgrew (16′), McClean (51′)