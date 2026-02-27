Jagiellonia doczekała się głośnego wyróżnienia we włoskich mediach po ostatnim meczu. Corriere dello Sport zachwyca się Bartoszem Mazurkiem, który trzy razy trafił do siatki w spotkaniu z Fiorentiną.

PressFocus Na zdjęciu: Mazurek i Pululu

Mazurek oczarował Florencję

Jagiellonia może być dumna ze swojego młodego talentu. Bartosz Mazurek został bohaterem meczu i zdobył trzy bramki, czym przyciągnął uwagę włoskich mediów. Corriere dello Sport poświęciło mu osobny fragment, podkreślając jego klasę i dojrzałość mimo bardzo młodego wieku.

Przed pierwszym gwizdkiem wiele mówiło się o innych nazwiskach, lecz to Mazurek skradł całe show. Urodzony w 2007 roku piłkarz pochodzi z Białegostoku i jest wychowankiem Jagiellonii. Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu. Zwrócili uwagę, że potrafi grać między liniami, łącząc rolę środkowego pomocnika z zadaniami ofensywnymi.

Trener Siemieniec już przed pierwszym meczem zapowiadał, że Fiorentina zapamięta nazwisko młodego zawodnika. Te słowa okazały się prorocze. Po hat tricku Mazurek stał się jednym z najczęściej komentowanych piłkarzy tego spotkania.

Co ciekawe, w tekście podkreślono także, że jego nazwisko kojarzy się z tradycyjnym polskim wypiekiem We Florencji wiedzą już, kim jest Bartosz Mazurek. Jagiellonia może mieć w swoich szeregach zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno w całej Europie.

Fiorentina po wyeliminowaniu Jagiellonii w fazie play-off Ligi Konferencji znów trafiła na zespół z Polski. Tym razem w 1/8 finału zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Te mecze odbędą się 12 i 19 marca.

