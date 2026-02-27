Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu

Jagiellonia doczekała się głośnego wyróżnienia we włoskich mediach po ostatnim meczu. Corriere dello Sport zachwyca się Bartoszem Mazurkiem, który trzy razy trafił do siatki w spotkaniu z Fiorentiną.

Mazurek i Pululu

Mazurek oczarował Florencję

Jagiellonia może być dumna ze swojego młodego talentu. Bartosz Mazurek został bohaterem meczu i zdobył trzy bramki, czym przyciągnął uwagę włoskich mediów. Corriere dello Sport poświęciło mu osobny fragment, podkreślając jego klasę i dojrzałość mimo bardzo młodego wieku.

Przed pierwszym gwizdkiem wiele mówiło się o innych nazwiskach, lecz to Mazurek skradł całe show. Urodzony w 2007 roku piłkarz pochodzi z Białegostoku i jest wychowankiem Jagiellonii. Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu. Zwrócili uwagę, że potrafi grać między liniami, łącząc rolę środkowego pomocnika z zadaniami ofensywnymi.

Trener Siemieniec już przed pierwszym meczem zapowiadał, że Fiorentina zapamięta nazwisko młodego zawodnika. Te słowa okazały się prorocze. Po hat tricku Mazurek stał się jednym z najczęściej komentowanych piłkarzy tego spotkania.

Co ciekawe, w tekście podkreślono także, że jego nazwisko kojarzy się z tradycyjnym polskim wypiekiem We Florencji wiedzą już, kim jest Bartosz Mazurek. Jagiellonia może mieć w swoich szeregach zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno w całej Europie.

Fiorentina po wyeliminowaniu Jagiellonii w fazie play-off Ligi Konferencji znów trafiła na zespół z Polski. Tym razem w 1/8 finału zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Te mecze odbędą się 12 i 19 marca.

