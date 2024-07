Śląsk fatalnie rozpoczął przygodę w eliminacjach europejskich pucharów [WIDEO]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Ryga FC pokonała Śląsk w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Konferencji

Śląsk Wrocław w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji trafił na łotewski zespół Ryga FC, który jest czołowym klubem w swoim kraju. Pierwszy mecz drużyna Jacka Magiery rozegrała na wyjeździe i z pewnością nie był to dobry występ. Wrocławianie zagrali słabo, podobnie, jak z Lechią Gdańsk. Tym razem rywal okazał się jednak za mocny.

Śląsk fatalnie rozpoczął środowy pojedynek i już w 7. minucie stracił gola. Futbolówkę do siatki skierował Ousseynou Niang. Niefortunnie stracona bramka była spowodowana brakiem porozumienia pomiędzy Żukowskim a Leszczyńskim. W kolejnych minutach to gospodarze napierali na bramkę Śląska. Z kolei zespół Jacka Magiery wyglądał na zupełnie zagubiony na boisku.

W pierwszej odsłonie wrocławianie zostali stłamszeni w środku pola i praktycznie nie potrafili zagrozić bramce Ryga FC. Gospodarze w pełni kontrolowali boiskowe wydarzenia i dążyli do zdobycia kolejnej bramki. To im się jednak nie udało. Po zmianie stron Śląsk zaczął grać zdecydowanie odważniej i wywalczył minimalną przewagę. Wrocławianom wciąż jednak brakowało konkretów w ofensywie, przez co nie stwarzali akcji pod bramką rywali.

Ostatnie minuty nie przyniosły zbyt wielu emocji. Śląsk Wrocław dążył do wyrównania, ale ekipie Jacka Magiery zdecydowanie zabrakło jakości w ofensywie. Z kolei piłkarze Rygi wydawali się w pełni kontrolować przebieg spotkania i byli zadowoleni ze skromnego prowadzenia.

Rewanż zostanie rozegrany w czwartek, 1 sierpnia, o godzinie 20:30.

