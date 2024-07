Real apeluje do gwiazdy Liverpoolu. “Nie przedłużaj kontraktu!”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexander-Arnold może stać się bohaterem głośnego transferu

Obecnie Dani Carvajal jest kluczową postacią w defensywie Realu Madryt, jednak jego wiek oraz brak realnych alternatyw na jego pozycji budzą długoterminowe obawy. Mając to na uwadze, Królewscy chcą zabezpieczyć swoje tyły na przyszłość i uważają, że Trent Alexander-Arnold może być idealnym następcą Hiszpana. Kontrakt Anglika z Liverpoolem wygasa w 2025 roku, co daje Los Blancos szansę na sprowadzenie go w ramach darmowego transferu.

Według doniesień “Sportu”, Real Madryt chce uniknąć sytuacji, w której przegapił możliwość transferu Leny’ego Yoro, i poprosił Trenta Alexander-Arnolda o nieprzedłużanie kontraktu z Liverpoolem. Hiszpański gigant jest gotów zaoferować Anglikowi długoterminową umowę i możliwość zastąpienia Carvajala, którego kontrakt również wygasa pod koniec przyszłego sezonu.

Trent Alexander-Arnold, mimo swojej lojalności wobec Liverpoolu, wydaje się niechętny do pozostania w klubie po odejściu Jurgena Kloppa. Nowy trener The Reds Arne Slot, desperacko chce zatrzymać Anglika i jest gotów zaoferować mu rolę wicekapitana, aby przekonać go do przedłużenia kontraktu. Slot planuje w najbliższych dniach kolejne rozmowy z zawodnikiem, mające na celu zatrzymanie go w klubie.

Real Madryt jednak nie pozostaje bierny w tej sytuacji i namawia go na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii. Wygląda na to, że najbliższe tygodnie mogą być niezwykle interesujące w sprawie przyszłości gwiazdy Liverpoolu.

