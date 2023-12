fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia Warszawa przegrała w czwartek z Aston Villą 1-2

Na stadion w Birmingham nie zostali wpuszczeni kibice z Polski

Paweł Wszołek wypowiedział się w temacie tego skandalu

Kibice Legii potraktowani niesprawiedliwie

Legia Warszawa mierzyła się w czwartek na wyjeździe z Aston Villą. Po bardzo dobrym i zaciętym spotkaniu Anglicy wygrali 2-1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Wojskowi zaimponowali, jednak nie było ich tego dnia stać na jakąkolwiek zdobycz punktową.

Przed rozpoczęciem spotkania oraz w jego trakcie doszło do olbrzymiego spotkania. Na trybunę gości nie zostali bowiem wpuszczeni kibice Legii, którzy zakupili wejściówki i udali się do Birmingham, aby dopingować swoją drużynę. O tym problemie w pomeczowym wywiadzie w mocnych słowach wypowiedział się Paweł Wszołek, który w przeszłości grał na Wyspach Brytyjskich.

– Ten widok pustej trybuny dla kibiców gości, choć ci przylecieli na miejsce, to jest dla mnie ogromny skandal. Przyjechały tutaj rodziny wielu piłkarzy, kibice którzy jeżdżą za nami po całym świecie. Mówimy o tolerancyjnym kraju jakim jest Anglia, a jednak dochodzi w nim do takich zdarzeń.

– Koledzy mówili, że ochrona za polski język wyprowadzała z trybun – to jest niedopuszczalne i zadaję sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Premier League uchodzi za najlepszą ligę świata, a to my wpuściliśmy tylu fanów z Anglii, ilu przyjechało. A nasi fani nie mogli wejść na stadion, choć wzięli urlopy w pracy, zapłacili za przeloty, hotele – to jest dla mnie niezrozumiałe, tak nie powinna wyglądać piłka.

– Hasło piłka nożna dla kibiców dziś zostało w Anglii nieco zapomniane. To co się wydarzyło, to ogromny skandal, ale widocznie ten kraj ma większą siłę, być może lepsze układy i tym samym może więcej – grzmiał po meczu wahadłowy Legii.

