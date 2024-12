Legia zmierzy się z Djurgardens. Szwedzi mogą zagrać bez kapitana

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Magnus Eriksson

Niepewny występ Magnusa Erikssona. Jest chory

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Djurgardens IF w meczu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Dotychczas podopieczni Goncalo Feio doskonale radzili sobie w tych rozgrywkach, notując cztery zwycięstwa oraz jedną porażkę. Zespół Wojskowych wygrał z Realem Betis (1:0), FK TSC Backa Topola (3:0), Dynamem Mińsk (4:0) i Omonią Nikozją (3:0), a musiał uznać wyższość FC Lugano (1:2).

Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki [WIDEO]

Przed tą serią gier Legia Warszawa zajmuje bardzo wysokie 4. miejsce w tabeli, tracąc 3 oczka do prowadzącej Chelsea. Drużyna z Łazienkowskiej zagra na wiosnę w fazie pucharowej, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, czy trafi od razu do 1/8 finału, czy może będzie musiała najpierw zagrać w 1/16 finału. Zwycięstwo nad Djurgardens IF na pewno zapewniłoby ekipie Wojskowych bezpośredni awans do najlepszej ósemki.

Wszystko wskazuje na to, że drużyna Goncalo Feio będzie miała trochę ułatwione zadanie. Szwedzki klub najprawdopodobniej będzie bowiem osłabiony w jutrzejszym spotkaniu. Magnus Eriksson miał stawić się na dzisiejszej konferencji prasowej, ale 34-letni pomocnik nie był obecny z powodu choroby – donosi serwis “FotbollDirekt.se”. Kapitanowi zespołu Dumy Sztokholmu raczej ciężko będzie wykurować się w tak krótkim czasie.

Mecz Djurgardens IF – Legia Warszawa odbędzie się już w najbliższy czwartek (19 grudnia) o godzinie 21:00. To spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport 1.