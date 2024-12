dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski i Thomas Letsch

Oficjalnie: Thomas Letsch nowym trenerem Red Bulla Salzburg

Red Bull Salzburg przeżywa obecnie jeden z największych kryzysów w ostatnich latach. Drużyna Baków zajmuje dopiero 5. miejsce w tabeli austriackiej Bundesligi, a w Lidze Mistrzów plasuje się na odległej 32. lokacie. Fatalne wyniki sprawiły, że włodarze Red Bulla Salzburg zdecydowali się rozstać z dotychczasowym trenerem – Pepijnem Lijndersem – który został zatrudniony na tym stanowisku przed rozpoczęciem trwającego sezonu.

Były asystent Jurgena Kloppa w Liverpoolu kompletnie nie sprawdził się na Red Bull Arenie, co poskutkowało zakończeniem współpracy. Austriacki klub mianował już nowego szkoleniowca, a został nim Thomas Letsch, który tym samym wraca do Salzburga, prowadząc ostatnio VfL Bochum. 56-letni Niemiec związał się z zespołem Die Bullen kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Oficjalna prezentacja menedżera odbędzie się 3 stycznia 2025 roku, o czym poinformowano w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że na co dzień dla ekipy Byków gra reprezentant Polski – Kamil Piątkowski. W tym momencie 24-letni stoper pauzuje z powodu kontuzji uda, ale przed odniesieniem urazu pełnił on rolę podstawowego zawodnika austriackiego giganta. Bilans byłego piłkarza Rakowa Częstochowa oraz Gentu w aktualnym sezonie to rozegranych 26 meczów i zaliczona 1 asysta. Warto dodać, że mierzący 191 centymetrów defensor w drugiej części poprzedniej kampanii przebywał na czasowym wypożyczeniu w hiszpańskiej Granadzie.