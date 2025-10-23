Liga Konferencji – ile drużyn wychodzi z grupy? Zasady awansu

Liga Konferencji w Polsce wzbudza ogromne emocje. Sprawdź, ile drużyn awansuje z fazy ligowej i jakie obowiązują zasady.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Chelsea

Liga Konferencji – zasady awansu

Liga Konferencji to młode rozgrywki, które powstały w sezonie 2021/22. Pierwszym triumfatorem została AS Roma, natomiast w poprzedniej zwyciężyła Chelsea na stadionie we Wrocławiu. Od poprzedniego sezonu wprowadzono nową formułę fazy ligowej, w której uczestniczy 36 drużyn, zamiast tradycyjnej fazy grupowej.

Obecnie w Lidze Konferencji reprezentują nas cztery polskie zespoły – Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. W fazie ligowej każda drużyna rozgrywa po sześć spotkań. Po zakończeniu fazy ligowej 8 najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału.

Pozostałe 16 zespołów z miejsc 9–24 zmierzy się w dodatkowej rundzie barażowej. W tej rundzie drużyny rozstawione (miejsca 9–16) spotkają się z zespołami nierozstawionymi (miejsca 17–24), a mecze rewanżowe odbędą się na stadionach drużyn rozstawionych.

Jeśli na zakończenie fazy ligowej dwa lub więcej zespołów będzie miało taką samą liczbę punktów, o kolejności w tabeli decydują kolejno: bilans bramkowy, większa liczba goli strzelonych, większa liczba goli strzelonych na wyjazdach, większa liczba zwycięstw, większa liczba zwycięstw na wyjazdach. Finał Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 odbędzie się na Red Bull Arenie w Lipsku 27 maja.