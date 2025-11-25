Legia dokonała zmiany na Ligę Konferencji! Elitim poza listą

Legia Warszawa ze względu na kontuzje Jurgena Elitima wykreśliła go z listy zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Konferencji. Jego miejsce zajmie inny pomocnik - Claude Goncalves.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Elitim

Goncalves za Elitimia w kadrze Legii na Ligę Konferencji

Legia Warszawa jako zwycięzca Pucharu Polski w poprzednim sezonie wywalczyła prawo gry w europejskich pucharach. Pod wodzą Edwarda Iordanescu udało im się uzyskać kwalifikację do rozgrywek Ligi Konferencji. Niestety, ale po połowie fazy ligowej zajmują dopiero 25. miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów. Na ten moment są więc poza strefą gwarantującą awans do fazy pucharowej.

W najbliższy czwartek Legia zmierzy się w kolejnym meczu europejskich pucharów. Tym razem przed własną publicznością podejmie Spartę Praga. Wojskowych prawdopodobnie poprowadzi Inaki Astiz, czyli tymczasowy szkoleniowiec. Mimo porozumienia z Markiem Papszunem zarząd stołecznego klubu wciąż negocjuje wykup trenera z Rakowem Częstochowa. O szczegółach pisaliśmy w poniedziałek wieczorem.

Przed meczem ze Spartą w kadrze Legii doszło do ważnej zmiany. Z informacji, które przekazał serwis PiłkaNożna.pl wynika, że Jurgen Elitim został skreślony z listy zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Konferencji. Wszystko przez kontuzję, której nabawił się w starciu z Bruk-Betem Nieciecza. W jego miejsce do gry w europejskich pucharach zgłoszony został Claude Goncalves.

Do końca fazy ligowej Legia zagra jeszcze trzy spotkania. Oprócz rywalizacji ze Spartą zmierzą się z Noah i Lincoln.