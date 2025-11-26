Lech Poznań z problemami. Dwóch graczy wypadnie na mecz LKE

15:33, 26. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  KKSLech.com

Lech Poznań w czwartek rozegra bardzo ważny mecz w Lidze Konferencji Europy. W starciu tym zabraknie Alexa Douglasa oraz Timothy'ego Oumy, o czym poinformował na konferencji prasowej Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen
Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech bez dwóch graczy na czwartkowy mecz

Lech Poznań w tym sezonie ma swoje problemy, a biorąc pod uwagę cele oraz aspiracje Kolejorza można nawet powiedzieć o sporym rozczarowaniu wynikami oraz grą wciąż aktualnego mistrza Polski. Aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni 4. miejsce i do pierwszej lokaty tracą sześć oczek, co na tym etapie sezonu należy uznać za niemałą różnicę. Z kolei w Lidze Konferencji Europy ich dorobek to raptem trzy punkty po trzech meczach.

Niemniej wszyscy kibice mają nadzieję, że Lech zdoła jeszcze w tym sezonie powalczyć o awans do kolejnej fazy europejskich pucharów. Doskonałym do tego momentem będzie czwartkowa rywalizacja z zespołem FC Lausanne-Sport przed własną publicznością. Rywal jednak nie będzie łatwy, bowiem obecnie w tabeli Ligi Konferencji zajmuje piąte miejsce, a Kolejorz nie będzie mógł skorzystać z dwóch graczy, o czym powiedział na konferencji prasowej trener Niels Frederiksen cytowany przez „KKSLech.com”.

Alex Douglas nie jest jeszcze gotowy do gry, jutro go nie zobaczymy, ale mamy nadzieję że już niedługo będzie do naszej dyspozycji. Timothy Ouma wrócił w poniedziałek, trenuje z drużyną. Przez kilka ostatnich dni zmagał się z problemami rodzinnymi, więc nie trenował zbyt wiele, w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie trenował w zwykłym cyklu, lecz indywidualnie – powiedział trener Niels Frederiksen na konferencji prasowej przed meczem z FC Lausanne-Sport cytowany przez serwis „KKSLech.com”.

