Lech Poznań z problemami. Dwóch graczy wypadnie na mecz LKE

Lech Poznań w czwartek rozegra bardzo ważny mecz w Lidze Konferencji Europy. W starciu tym zabraknie Alexa Douglasa oraz Timothy'ego Oumy, o czym poinformował na konferencji prasowej Niels Frederiksen.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech bez dwóch graczy na czwartkowy mecz

Lech Poznań w tym sezonie ma swoje problemy, a biorąc pod uwagę cele oraz aspiracje Kolejorza można nawet powiedzieć o sporym rozczarowaniu wynikami oraz grą wciąż aktualnego mistrza Polski. Aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni 4. miejsce i do pierwszej lokaty tracą sześć oczek, co na tym etapie sezonu należy uznać za niemałą różnicę. Z kolei w Lidze Konferencji Europy ich dorobek to raptem trzy punkty po trzech meczach.

Niemniej wszyscy kibice mają nadzieję, że Lech zdoła jeszcze w tym sezonie powalczyć o awans do kolejnej fazy europejskich pucharów. Doskonałym do tego momentem będzie czwartkowa rywalizacja z zespołem FC Lausanne-Sport przed własną publicznością. Rywal jednak nie będzie łatwy, bowiem obecnie w tabeli Ligi Konferencji zajmuje piąte miejsce, a Kolejorz nie będzie mógł skorzystać z dwóch graczy, o czym powiedział na konferencji prasowej trener Niels Frederiksen cytowany przez „KKSLech.com”.

– Alex Douglas nie jest jeszcze gotowy do gry, jutro go nie zobaczymy, ale mamy nadzieję że już niedługo będzie do naszej dyspozycji. Timothy Ouma wrócił w poniedziałek, trenuje z drużyną. Przez kilka ostatnich dni zmagał się z problemami rodzinnymi, więc nie trenował zbyt wiele, w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie trenował w zwykłym cyklu, lecz indywidualnie – powiedział trener Niels Frederiksen na konferencji prasowej przed meczem z FC Lausanne-Sport cytowany przez serwis „KKSLech.com”.

