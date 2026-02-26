Lech – KuPS: znamy składy. Poznaniacy w drodze po awans

Lech Poznań zmierzy się z Kuopionem Palloseura w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Właśnie poznaliśmy podstawowe składu obu drużyn na to spotkanie.

Dominika Kortvelyesiova / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Niels Frederiksen i Miika Nuutinen odkryli karty

Dzisiaj o godzinie 21:00 odbędzie się rewanżowy mecz pomiędzy Lechem Poznań a Kuopionem Palloseura w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie obu drużyn zostało rozegrane w Finlandii. Wówczas lepszy okazał się zespół Kolejorza, który wygrał 2:0 po golach Antoniego Kozubala oraz Taofeeka Ismaheela, dzięki czemu zapewnił sobie solidną zaliczkę przed drugim pojedynkiem u siebie. Poznaniacy w starciu na własnym stadionie będą chcieli przypieczętować awans do następnej rundy.

Właśnie poznaliśmy podstawowe składy na to spotkanie. Polskich kibiców najbardziej interesuje oczywiście wyjściowa jedenastka mistrza PKO BP Ekstraklasy. Między słupkami zobaczymy Bartosza Mrozka, linią defensywną pokieruje Antonio Milić, a w środku pola wystąpi m.in. Patrik Walemark. Za zdobywanie bramek odpowiadać będzie kapitan zespołu – Mikael Ishak – który ponownie poprowadzi ofensywę ekipy ze stolicy Wielkopolski.

Starcie Lecha z KuPS-em oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w internecie na platformie streamingowej Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj, czyli w czwartek, 26 lutego, o godzinie 21:00. Emocji z pewnością nie zabraknie, ponieważ stawką jest promocja do kolejnej fazy europejskich rozgrywek.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Lecha z Kuopionem

Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Kozubal, Rodriguez, Walemark – Ismaheel, Ishak, Palma

KuPS: Kreidl – Puukko, Lotjonen, Hamalainen, Antwi – Gasc, Ruoppi, Kujasalo – Armah, Engvall, Pennanen