Lech Poznań dopełnił formalności. Wygrana i awans [WIDEO]

23:02, 26. lutego 2026 11:27, 27. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / Polsat Sport

Lech Poznań wygrał 1:0 z Kuopionem Palloseura w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Pablo Rodriguez. Tym samym ekipa Kolejorza awansowała do kolejnej rundy europejskich rozgrywek.

Pablo Rodriguez
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Pablo Rodriguez

Pablo Rodriguez bohaterem mistrzów Ekstraklasy

W czwartkowy wieczór na stadionie przy ulicy Bułgarskiej odbyło się rewanżowe spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Kuopionem Palloseura w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Finlandii padł wynik 2:0 dla zespołu Kolejorza, a bramki zdobyli Antoni Kozubal i Taofeek Ismaheel. Podopieczni Nielsa Frederiksena przystępowali zatem do drugiego pojedynku w uprzywilejowanej sytuacji. Poznaniacy przed własną publicznością chcieli postawić kropkę nad „i” oraz potwierdzić swoją zdecydowaną wyższość nad Finami.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W pierwszej połowie niestety nie zobaczyliśmy żadnego gola, choć obie drużyny stworzyły sobie kilka obiecujących okazji. Zarówno gospodarze, jak i goście próbowali zagrozić bramce rywala, lecz brakowało skuteczności. Decydujący moment nadszedł po przerwie.

Wówczas ekipa ze stolicy Wielkopolski przeprowadziła składną akcję, którą świetnym strzałem wykończył Pablo Rodriguez, zapewniając zespołowi z Bułgarskiej zwycięstwo.

Lech Poznań wygrał 1:0 z Kuopionem Palloseura w dzisiejszej rywalizacji, a w dwumeczu triumfował 3:0, meldując się w 1/8 finału rozgrywek. Mistrzowie PKO BP Ekstraklasy poznają kolejnego rywala podczas jutrzejszego losowania zaplanowanego na godzinę 14:00. W gronie potencjalnych przeciwników znajdują się Szachtar Donieck oraz Rayo Vallecano.

Lech Poznań – Kuopion Palloseura 1:0 (0:0)

1:0 Pablo Rodriguez 65′