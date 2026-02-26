Lech Poznań dopełnił formalności. Wygrana i awans [WIDEO]

Lech Poznań wygrał 1:0 z Kuopionem Palloseura w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Pablo Rodriguez. Tym samym ekipa Kolejorza awansowała do kolejnej rundy europejskich rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Pablo Rodriguez

Pablo Rodriguez bohaterem mistrzów Ekstraklasy

W czwartkowy wieczór na stadionie przy ulicy Bułgarskiej odbyło się rewanżowe spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Kuopionem Palloseura w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Finlandii padł wynik 2:0 dla zespołu Kolejorza, a bramki zdobyli Antoni Kozubal i Taofeek Ismaheel. Podopieczni Nielsa Frederiksena przystępowali zatem do drugiego pojedynku w uprzywilejowanej sytuacji. Poznaniacy przed własną publicznością chcieli postawić kropkę nad „i” oraz potwierdzić swoją zdecydowaną wyższość nad Finami.

W pierwszej połowie niestety nie zobaczyliśmy żadnego gola, choć obie drużyny stworzyły sobie kilka obiecujących okazji. Zarówno gospodarze, jak i goście próbowali zagrozić bramce rywala, lecz brakowało skuteczności. Decydujący moment nadszedł po przerwie.

Wówczas ekipa ze stolicy Wielkopolski przeprowadziła składną akcję, którą świetnym strzałem wykończył Pablo Rodriguez, zapewniając zespołowi z Bułgarskiej zwycięstwo.

Lech Poznań wygrał 1:0 z Kuopionem Palloseura w dzisiejszej rywalizacji, a w dwumeczu triumfował 3:0, meldując się w 1/8 finału rozgrywek. Mistrzowie PKO BP Ekstraklasy poznają kolejnego rywala podczas jutrzejszego losowania zaplanowanego na godzinę 14:00. W gronie potencjalnych przeciwników znajdują się Szachtar Donieck oraz Rayo Vallecano.

Lech Poznań – Kuopion Palloseura 1:0 (0:0)

1:0 Pablo Rodriguez 65′