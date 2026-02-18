Imaz mówi wprost. Tak zagra Jagiellonia z Fiorentiną

16:32, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  violanews.com

Jesus Imaz przed dwumeczem z Fiorentiną podkreślił, że Jagiellonia Białystok nie ma nic do stracenia. Hiszpan w rozmowie z Radio Bruno jasno określił nastawienie zespołu.

Jesus Imaz
PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Imaz przed meczem Jagiellonia – Fiorentina: zagramy ofensywnie

Jesus Imaz zabrał głos przed jednym z najważniejszych meczów w historii Jagiellonii Białystok. Do Białegostoku przyjeżdża Fiorentina, uznana marka włoskiego futbolu. Hiszpański napastnik nie ukrywa jednak, że drużyna podchodzi do tego starcia z odwagą i spokojem.

– Potraktujemy mecz z Fiorentiną jak nagrodę i spróbujemy awansować dalej. Nie mamy nic do stracenia, bo znamy wartość drużyny z Florencji. Postaramy się zagrać swoją piłkę, ofensywnie, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Jesteśmy zespołem z dobrymi umiejętnościami technicznymi. Lubimy grać piłką i chcemy proponować ofensywny futbol. Musimy jak najlepiej wykorzystać wszystkie okazje, które się pojawią – powiedział Imaz na antenie Radio Bruno.

Fiorentina przyjedzie do Białegostoku osłabiona. W kadrze na mecz zabraknie między innymi Moise Keana oraz Dodo. Wcześniej informowano także o kontuzjach De Gei i Solomona. Na liście zgłoszonej do rozgrywek nie znaleźli się Bresciannini, Rugani i Christensen. Gudmundsson ma być oszczędzany na ligowe spotkanie z Pisą. To oznacza, że trener może wystawić skład daleki od najmocniejszego.

Włoskie media zwracają również uwagę na stan murawy na Chorten Arena. Boisko zostało nadwyrężone przez mróz i opady śniegu w ostatnich tygodniach. Dla Jagiellonii to codzienność, ale dla zespołu z Serie A może to być dodatkowe utrudnienie. W takich warunkach kluczowe będą skuteczność i koncentracja w obu polach karnych.

